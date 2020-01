DEDA, DEDA, ALA SI NAIVAN! Šibicarenje sa pomorandžom u kojem starinu SVAKI PUT NAMAGARČE! (VIDEO)

Šibicari mogu da prevare svakog kada krenu da petljaju sa tri kutijice i malom kuglicom, to je bar poznato, ali ovo što su uradili vremešnom Arapinu, stvarno prevazilazi sve do sada. Prvo, štos je rađen sa dve velike plastične čaše i pomorandžama, a drugo šibicar je to radio toliko sporo da nije bilo šanse za bilo kakvu muljažu. Ipak, deda nikako nije uspevao da pogodi gde je voćka. Kad on kaže levo, pomorandža je desno, kad pokaže na desnu čašu pomorandža se stvori levo. Iako je deda imao utisak da je pred njim čarobnjak, stvar je mnogo jednostavnija, što se vidi i na snimku.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir