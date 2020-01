ZMIJA NA VRATIMA! Prestravili su se kada su videli kako im palaca pred očima! (VIDEO)

Videli smo da se razni smutljivci muvaju oko vrata porodičnih kuća, da lopovi vole da kradu pakete koje kuriri ostavljaju ispred praga, da deca vole da zbijaju šale sa komšilukom i slične stvari, ali da se gmizavac pojavi na ulaznim vratima doma, to sigurno niste. No, i to se desilo, pa je čak i snimljeno. Jedna zmija nije se ustručavala da dogmiže do nadzorne kamere jedne kuće na Floridi i da baci pogled šta se tu nalazi. Možete zamisliti kako su se ukućani prestravili kada su videli kako palaca jezikom tačno ispred njihovih vrata.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

