GLAVU DA IZGUBE ZBOG BAHATOG KLINCA! Nimalo se nije uzbudio zbog onoga što je uradio! (VIDEO)

Možda zbog lošeg dana u školi, možda zbog neuzvraćene ljubavi, a moguće je i iz čiste obesti ovaj klinac sa snimka šutnuo je kantu za otpatke. To možda i ne bi bilo tako strašno da ona nije pala na kolovoz. Već u sledećem momentu na kantu je naleteo motociklista sa saputnikom, izgubio je kontrolu nad vozilom i pao sa kolovoz. Na njihovu sreću, brzina kojom su išli nije bila velika, niti je tada neko dolazio iz suprotnog pravca. A vinovnik ove nesreće? On se nimalo nije uzbudio zbog onoga što je uradio, već je nastavio da hoda ulicom, kao da to nema nikakve veze sa njim.

(V.P.-Z.N.)

Kurir