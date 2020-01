Da li se često požalite kako vam je naporan put do posla, škole, prodavnice? Menjate prevoze, prelazite ulice i bulevare, pešačite. To nije ništa, verujte, kada pogledate ovaj snimak shvatićete koliko je vaša svakodnevica jednostavna. Ova žena, koja se spusta sa detetom užasno strmom liticom, ovuda prolazi na putu do posla, škole, prodavnice. Ne znamo kako je ovo moguće po zakonima fizike, ali su očigledno godine iskustva učinile gospođu veoma spretnom i hrabrom.

(V.P.-B.D.)

