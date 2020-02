Ovaj momak je naizgled smislio zabavnu ideju. Naime, njega je prijatelj zakačio za automobil i vukao dok je on bio na skejtbordu. U početku je ovo izgledalo bezazleno, ali ubrzo je stvar izmakla kontroli. Pri većoj brzini, momak na skejtbordu je počeo da gubi kontrolu i povikao je svom prijatelju da uspori, nažalost on ga nije čuo i došlo je do kobnog pada sa skejta. Nakon udarca u beton, ovaj mladic je odmah ustao i dočekao se na noge!

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir