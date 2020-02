KAO MALO PRASE! Beba jela sama, zamalo čak da pogodi usta! Sva se umuljala, mama zakukala kada je videla! (VIDEO)

Jedna mama sa Tajlanda napravila je svojoj devojčici kašicu od takozvanog zmajevog voća ili pitaje, stavila je u stolicu za hranjenje, u dala joj da jede sama. Beba je toliko uživala u ovom obroku da se cela umuljala u jarko crvenu kašu. Postoji nekoliko vrsta zmajevog voća, najrasprostanjenija je ona crvene kore i belog mesa koja je blago slatka i osvežavajuća. Druga vrsta crvene kore i crvenog mesa od koje je napravljena kašica za bebu je skuplja i slađa. Prirodni crveni pigment je veoma jak i ukoliko se pojede u većim količinama, može dovesti do naizgled krvave stolice, što može greškom izazvati lažnu uzbunu. Pitaja se uglavnom sastoji od vode i ugljenih hidrata, bogata je vlaknima, karotenom, vitaminima B1, B2, B6, B12, C, kalcijumom i još nekim mineralima. Kako njen sladunjavi ukus nije mnogo jak, često se greškom smatra voćem sa niskim sadržajem šećera, ali to je iz razloga što zmajevo voće uglavnom sadrži glukozu, dok je procenat fruktoze i saharoze veoma mali, tako da dijabetičari ne bi trebalo da je jedu.

