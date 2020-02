KAD HOĆEŠ DA BUDEŠ SAM SVOJ MAJSTOR! Nepravilno posekli drvo, zamalo izbegli veću nesreću! (VIDEO)

Ovo dvoje mladih ljudi ne bi trebalo više da se upuštaju u uređenje svog dvorišta, zaista! Naročito ako to zahteva seču okolonog drveća. Bili su ubeđeni da su na sve mislili, ona stoji na bezbednoj udaljenosti i kanapom bi trebalo da povuče stablo kada on odradi svoj deo posla. Njegov deo posla je da poseče drvo pod uglom koji je precizno izračunao! Ok, to je to! Seci! Ali, ne kaže naš narod džabe: “Dva puta meri, jednom seci!”. Kada je testera obavila svoje, žena nije uspela da povuče drvo ka sebi, okliznula se i pala. A drvo? Pa, pogledajte video da oktrijete kako se završio ovaj “Uradi sam” projekat.

/iframe> /iframe>

Kurir