200 NA SAT U SUPROTNOM SMERU? Ova luda ideja će vas ostaviti bez daha! (VIDEO)

Zabezeknućete se kada šta je vozaču motora sa snimka palo na pamet u toku vožnje. Naime, on je u toku vožnje krećući se redovnom trakom, promenio pravac kretanja ali ostao u istoj traci. U susret su mu dolazila vozila sa kojima se on vešto mimoilazio. Ovaj adrenalinski šok ga je toliko obuzeo da je on konstantno povećavao brzinu, da bi čak u jednom momentu dostigao vrtoglavu brzinu od 170 kilometara na čas. Na sreću vožnja je okončana bez ikakvih posledica po njega i druge učesnike u saobraćaju!

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir