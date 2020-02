Trenig ruskih vojnika sa tenkovima retko se može videti, a pred vama je video koji upravo o tome govori. Kada vidite kako tenk juri u rikverc, okreće kupolu, možda ćete reći: "pa šta?" Međutim tu nije glavna stvar.

Spektakl zapravo počinje kada tenk sa sve posadom zaroni u vodu i krene da pliva. To su scene koje ostaju bez daha. Ovaj video jedan je od najgledanijih na internetu, a odgledajte ga do kraja i shvatićete zašto je to tako.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

