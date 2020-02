Svi znamo za Ramba, kojeg je glumio Silvester Stalone, ali ovo je pravi Rambo iz džungle.

Čovek sa naočarima za sunce, go do pojasa, na prvi pogled izgleda kao smešna kopija gore pomenutog junaka, ali kada vidite koliko je on hrabar i šrta radi sa zverima ostaćete bez teksta.

Ovaj klip da li zbog svog imena ili nečeg drugoga, vi prosudite postao je pravi hit na internetu.

Pogledajte do kraja šta ovaj čovek radi, zaista je hrabro i podseća na junaka iz američkih filmova.

