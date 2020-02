PERNATI PAMETNJAKOVIĆ! Brbljivi papagaj izmislio novu reč za narandžastu boju! (VIDEO)

Ajnštajn, papagaj koji govori, je jedna blesava, pametna i veoma popularna ptica. Popularnost na internetu stekao je zbog toga što je pravi šoumen koji ne prestaje da priča! Zna da nabroji nekoliko desetina životinja i oponaša zvukove koje proizvode, uživa u svakodnevnim razgovorima sa svojim vlasnikom, peva, igra…njegovim ludostima nema kraja. Sada je rešio da usavrši svoje poznavanje palete boja. Uspešno izgovara zelena (green), ljubičasta (purple) i pitanje: "Koje je boje?" (What color is?). Međutim, reč narandžasto malo ga je namučila. Pernati pametnjaković je ipak našao način da olakša sebi izgovor ove boje. Poslušajte kako to zvuči na njegovom jeziku.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

