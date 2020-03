Pas po imenu Dirk svakodnevno ulepšava život svom vlasniku. On je jedno pametno, umiljato i odano stvorenje. Ali i ljubitelj šminke i ulepšavanja. Dirk svako jutro dođe do kupatila i čeka umivanje, a zatim i sasvim neuobičajeno, počinje šminkanje. Njegov vlasnik uzmima četkicu za nanošenje pudera i počinje da kruži po Dirkovom licu, dok se on namešta, okreće glavu tako da mu pređe preko svakog dela lica.

Kurir