DA LI I VI OVAKO DOČEKUJETE PAKET? Pas zaskočio kurira, on ne zna da li ga napada ili se raduje! (VIDEO)

Kada nešto poručite preko interneta, često prođu dani, a nekada i meseci, dok roba ne stigne. Željno iščekujete garderobu, gedžete, šminku, ili nešto četvrto da biste videli da li vam odgovara ono što ste kupili.

I onda ugledate kurira na vratima, i naravno, obradujete mu se.

E, ovaj američki buldog je ipak, žargonski rečeno, prešao igricu. On je video ženu iz kurirske službe kako iz kamiona vadi paket, zaleteo se i počeo da skače na nju. Ona se uplašila ne znajući da li joj se obradovao ili je napada. Vlasnik psa rekao je ženi da mu da paket, jer je to ono što on želi. Ona je paket spustila, a kuca ga je uzbuđeno zgrabio i kurirku ostavio na miru.

