PRIKRAO SE S LEĐA NOVINARKI KOJA JE IZVEŠTAVALA! Zbog onoga što je uradio sledila je ekspresna kazna (VIDEO)

Dok je izveštavala uživo sa ulica Antverpena o situaciji uzrokovanoj koronavirusom belgijska reporterka Evelin Bun nije ni primetila da joj je sa leđa prišao nepoznati prolaznik. Ubrzo je shvatila da neko stoji pokraj nje, a onda i videla njegov kez od uva do uva. Nastavila je da izveštava, a stranac ju je iznenada poljubio u obraz i otišao. Reporterka se našla u čudu, posebno jer se to dešava u momentu kada svi govore o opasnosti od zaraze. Zato je odmah podnela prijavu protiv neznanca. - Ne samo zato što postoje mere protiv koronavirusa u našoj zemlji, već i zato što se radi o nepristojnom napadu, prokomentarisala je Evelin svoj potez. Vrlo brzo lokalna policija je pronašla i uhapsila osumnjičenog, koji im je već od ranije bio poznat. Slučaj je predat tužilaštvu, a on je u pritvoru za strane državljane.

Kurir.rs/ V.P.-Z.N.

