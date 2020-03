IZDRŽI, TATA, KARANTIN JOŠ TRAJE! Zatvoren četiri dana sa decom i psom ovaj ćalac je već na izmaku snaga! (VIDEO)

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom mnogi ostaju kod kuće, bilo da rade na daljinu, bilo da čuvaju decu. Za neke roditelje je to potpuno nova situacija pošto nisu toliko vremena provodili sa mališanima, koji, opet, zatvoreni u četiri zida ne znaju šta će od sebe. Tako se ovaj tata našao između bebe koja plače u krevecu, malene ćerke koja vrišti jer ne želi da bude u ogradici i psa koji se nervozno vrti po sobi. Okružen totalnim haosom, on je poželeo da klisne, ali nije imao kud. Sve to snimala je, smejuljeći se, njegova supruga.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

