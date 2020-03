Iako spuštena rampa ispred železničke pruge znači samo jedno - da se svi zaustave i sačekaju - mnogi se oglušuju na to pravilo i vrebaju priliku da je što pre pređu. Međutim, to može da ih staje glave, kako se to umalo desilo jednom biciklisti iz Češke. On je računao da čim prođe kompozicija prolaz je slobodan, pa se popeo na bicikl i krenuo. Međutim, iz drugog smera dolazio je drugi voz, a nestrpljivi momak ga je spazio u poslednjem trenu.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

Kurir