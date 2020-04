OGROMNA RIBA MU OTELA OMILJENI ŠTAP! Nikako nije mogao da se pomiri sa tim, pa je rešio da se OBRAČUNA SA NJOM! (VIDEO)

Ribolov na brodiću družine Australijanaca u blizini grada Makaj trebalo je da bude jedan zabavan izlet, ali se vrlo brzo ispostavilo da to neće proći tako opušteno. Pošto su i dame želele da se oprobaju u ribolovu, muškarci su im ustupili svoje najbolje štapove za pecanje. Ali, avaj, pošto nisu imale dovoljno iskustva desilo se da jednoj od devojaka ogromna riba uspela je da istrgne štap iz ruku. Momak čiji je to štap nije razmišljao ni trena. Skočio je odmah u more, zgrabio štap i počeo da se bori za njega. Ne samo da je uspeo da ga vrati, već je, održavajući se na vodi, krenuo da izvlači ribu.

Kurir