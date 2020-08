BOGATAŠKA SAPUNICA! Multimilioner (50) u Hrvatskoj zaprosio ćerkinog bivšeg dečka (25), čekaju bebu i to nije SVE

Foto: Printskrin / You Tube

Multimilioner Beri Drevit-Barlov (50) očekuje bebu ćerku u oktobru sa 25-godišnjim Skotom Hačinsonom, bivšim dečkom njegove ćerke Šafron.

Jedan od prvih javno deklarisanih homoseksualaca u Britaniji zaprosio je bivšeg dečka svoje ćerke, dok su svi troje zajedno bilina odmoru u Hrvatskoj.

Multimilioner Beri Drevit-Barlov takođe očekuje bebu, kroz surogat, sa ćerkinim bivšim dečkom Skotom Hačinsonom.

Beri i njegov bivši suprug Toni Drevit-Barlov objavili su vest 1999. godine kada su postali prvi homoseksualci koji su dobili blizance dobili preko surogata u Velikoj Britaniji, prenosi Star Online.

Kasnije su stekli zakonsko pravo da budu oboje imenovani kao roditelji na rodnim listovima blizanaca. Par, koji je poznat kao britanski "prvi gej tata", od tada su razdvojeni nakon 32 godine duge veze, ali još uvek žive zajedno.

Beri je sada zaprosio Skota i oni se spremaju za svoju novu kćerkicu koja će stići u oktobru.

Šafran (20) jedna je od Berijevih ćerki blizanaca i izlazila je sa Skotom (25), nekoliko meseci pre nego što se zaljubio u 50-godišnjaka. Beri, koji je poreklom iz Mančestera, ali sada živi na Floridi, objavio je na internetu video romantične prosidbe.

Prosidba se dogodila na ostrvu Hvaru blizu Splita, a na snimku se vidi čamac ukrašen svećama i laticama ruža šampanjcem i velikim srebrnim i dijamantskim prstenom.

Beri se može čuti kako govori: "Šta se večeras dogodilo?

- Pitam se šta bi moglo biti?

- Tu je šampanjac, ruže su, uh, uh, uh ... šta mislite šta se desilo ovde?

- I je li to nešto tamo?

Beri, koji je 2000. godine osnovao britanski Centar za surogaciju Amerike, i Toni imaju oko 40 miliona funti.

Uprkos razdvajanju, Beri i Toni i dalje žive zajedno u dvorcu od 6 miliona funti.

Toni će biti kum na krštenju deteta.

- Oduševljeni smo što ćemo ponovo postati tate. Toni je takođe uzbuđen, mada to znači da je naš brak zaista završen nakon svih ovih godina, tako da je bio veoma gorak.

- Ali svi ćemo mi ostati da živimo pod istim krovom. Toni je tata, ja sam tata i dok je trenutno Skot očuh, on će uskoro postati tata.

- Srećni smo, želimo zajednički da uzgajamo svoju decu i to je sve što je važno. Ako to ljudi ne razumeju, to je njihov problem, a ne naš.

