VRATILA SAM SE RANIJE KUĆI I UGLEDALA MUŽA U NAŠEM KREVETU MOJOM MAJKOM: A onda se desilo još nešto GORE i nema kraja SRAMOTI

Preko prevare retko ko može ravnodušno da pređe, a jedna mlada žena je ostala u šoku kada je saznala sa kim je njen muž imao seks.

“Imam 23 godine, a moj muž 28 i u braku smo već sedam godina i imamo troje dece. Prvi put sam zatrudnela sa samo 16 godina, a već tada smo oboje bili spremni da započnemo život u zajednici”, počinje svoju ispovest ova devojka.

foto: Profimedia

Ona kaže da je, vremenom, sve više delovalo kako njen partner ipak nije spreman na ovakvu vrstu obaveze, jer je stalno izlazio i pijančio sa društvom i uopšte se nije trudio da promeni svoj životni stil.

“Nasuprot njemu, moj život je postao sasvim drugačiji – sa 17 godina sam čuvala prvu bebu, pre nego što sam napunila 20 sam već imala dvoje dece, a sada imam i treće dete koje ima samo godinu i po dana”, kaže ona.Što se tiče njihovog seksualnog života, ova devojka priznaje da ju je seksualna želja popustila nakon rođenja drugog deteta, a to je počelo da smeta njenom mužu.

“Stalno se žali kako uvek stavljam potrebe naše dece ispred njegovih potreba, što ja mislim da je sasvim normalno. Drugi problem predstavlja to što je on od početka karantina izgubio posao i morali smo da se iselimo iz našeg iznajmljenog stana i uselimo kod moje mame”, iskrena je.

Navodi da je njena majka razvedena 39-godišnja žena, koja joj je uvek pomagala oko dece, pa se i sama ponudila da se svi presele kod nje u kuću.Nakon preseljenja sve je krenulo na bolje i ova devojka tvrdi da je čak i njen muž postao srećniji i da je počeo manje da se žali na njihov seksualni život.

Međutim, ubrzo je shvatila i zašto.

“Jednog popodneva je trebalo da se nađem sa prijateljicom u parku, ali je na putu do tamo mom najmlađem detetu postalo loše i morala sam da se vratim kući. Kada sam otvorila vrata čula sam uzdisanje i stenjanje iz spavaće sobe. Ušla sam i zatekla svog muža i svoju majku u krevetu. Počela sam da histerišem i odmah sam tražila da on napusti kuću”, kaže ona.Njen muž se uselio kod prijatelja, a ona je za sada i dalje kod svoje majke, koja od tada neprestano plače i moli za njen oproštaj.

“Očajna sam, jer sam shvatila da ovo traje već ko zna koliko dugo. Od njihove prevare me je još više zabolela činjenica da moram da gledam svoju majku svaki dan. A najstrašnije od svega je to što nemam gde da živim sem kod nje, a ne vidim način kako bih mogla da oprostim majci za to što mi je uradila. Ne znam šta da radim”, završava ona svoju ispovest.

foto: Profimedia

kurir.rs/the sun

Kurir