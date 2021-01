SPONZORUŠA NAŠLA PRAVU LJUBAV: Ona ima 22, a on 56 godina i ludo se VOLE! Čak mu je pokazala i trikove u krevetu!

Alisa Gutijerez (22) koje je bila u potrazi za sponzorom, sada se skrasila u vezi sa čovekom koji je straji od njenih roditelja. Piter (56) je profesionalni sportski kockar. Ova frizerka tvrdi da su je uvek privlačili stariji muškarci i da su joj još u detinjstvu očevi prijatelji bili simpatije.

Inače, Alisa i Piter su se upoznali na sajtu za nalaženje sponzora, kada je ona imala 20 godina. Ona je rekla da se na taj sajt prijavila jer je želela da nađe bogatog sponzora koji će je razmaziti, ali da sa Piterom nije zbog novca već isključivo zbog ljubavi.

- Oduvek su me privlačili stariji frajeri, ovo nije ništa novo za mene. Otkako sam bila devojčica znala sam za to. Simpatije su mi bili očevi prijatelji ili prijatelji starijeg brata. Ipak, Piter je najstariji tip s kojim sam bila u vezi - objasnila je Alisa.

Zajedno su skoro tri godine, a planiraju i da se venčaju. Piter je smogao snage i pozvao Alisu na večeru, a ona je pristala. Pre Alise, on je bio oženjen 15 godina, da bi se 2010. godine razveo.

Oduvek je voleo mlađe žene, ali tvrdi da je ovo sa Alisom nešto sasvim različito. - Alisa je tako draga osoba i nije pokušavala da iskoristi moje bogatstvo poput drugih devojaka. Ne možete kupiti takvu ljubav - objasnio je.

U vreme kada se sve ovo dešavalo, njeni roditelji su bili u procesu razvoda, pa je Alisa mogla da bira gde će živeti - sa nekim od njih ili sama. Ona je to napomenula Piteru, a on joj je kavaljerski ponudio da se preseli kod njega jer je imao sobu viška.

Frizerka se plašila šta će joj ljudi reći, pa je ćutala o vezi, ali sada je veoma ponosna na svog dečka.

- Piter je stariji od mojih roditelja, ali nakon godinu i po dana rekla sam svojoj porodici i oni su to prihvatili - objasnila je.

Veći izazov je predstavljala Piterova porodica jer je njegova ćerka isto godište kao i Alisa, a ima i sina koji je čak 2 godine mlađi od buduće maćehe.

- Divno je imati mentora. Piter mi može pomoći sa situacijama i problemima koje me muče i voditi me u pravom smeru. Ponekad ne komuniciram dobro, ali uz njega se učim. Jasno, seks nam je odličan. Zna kako da me zadovolji, što ne znači da ga ja nisam naučila neke stvari - objasnila je 22-godišnjakinja.

- Nisam očekivao ni hteo biti u dugoročnoj vezi s tako mladom devojkom, jednostavno se dogodilo - rekao je. Naglasio je i da oboje osećaju snažnu fizičku i emotivnu hemiju.

Na ulici trpe čudne i osuđujuće poglede, ali se ne potresaju mnoge. Kada pandemija prođe, žele da se venčaju i da imaju decu.

Oni često objavljuju snimke na društvenim mrežama i dobijaju mnogo podrške od ljudi. Alisa savetuje devojke koje se nalaze u sličnim vezama. Na trolove i hejtere ne obraćaju pažnju.

(Kurir.rs/Net.hr)

Kurir