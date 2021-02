SELFIRANJE KAO EKSTREMNI SPORT: U Indiji strada najviše ljudi zbog selfija, nije ništa bolje u Rusiji i Americi! (FOTO)

Kada se pojavio, selfi je postao pravo otkrovenje. Nema više jurenja stranaca da nas slikaju ili loša pozicija, sada možemo sve sami. Prvo su to bili obični selfiji, a onda je sve otišlo u ekstrem.

Međutim, tokom godina selfiji su postali neka vrsta ekstremnog sporta jer su ljudi išli na skoro nemuća mesta i slikali se odatle. Sve za najbolji selfi i divljenje. Efektnost takvih fotografija nije izostala, ali dešavali su se i nesrećni slučajevi koji su se završavali tragično.

Indijski istraživači iz Časopisa porodične medicine i brige (the Journal of Family Medicine and Primary Care in India) su došli do frapantnih podataka: od oktobra 2011. do novembra 2017. godine, bilo je 259 smrti prouzrokovano ''uzimanjem'' selfija u 137 nesreća.

Prosek godina je bio 23, a neverovatnih 72,5 posto su bili muškarci i 27,5 posto su bile žene. Psihološki gledano, iako su žene te koje prave više fotografija, muškarci su spremniji da idu dalje i više za bolju fotografiju. Najveći broj nesreća je bio u Indiji, zatim Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Pakistanu.

Selfi je okupirao naše živote i postao fenomen, a 2013. godine je čak postao i reč godine u Oksfordskom rečniku. Međutim, naučnici upozoravaju na njegov pogubni efekat, a indijski autori smatraju da treba povesti računa kada su turističke destinacije u pitanju.

