UŽASI PLASTIČNE HIRURGIJE: Saznajte neke od najstrašnijih priča o potrazi za savršenstvom!

Večeras na televiziji Kurir nastavlja se dokumentarna emisija od šest epizoda koja istražuje neke od najstrašnijih modernih priča o ljudima koji su, uz pomoć plastične hirurguje, od pokušaja savršenstva došli do zastrašujućih rezultata. Plastična hirurgija je unosan posao, koji samo u Velikoj Britaniji sakupi više od tri milijarde funti godišnje. Nekada su samo najimućniji i slavni imali privilegiju da odu pod nož u potrazi za boljim izgledom, ali niži troškovi i medicinski napredak doveli su do toga da svako od nas može da odluči da poseti hirurga. Svi kozmetički postupci nose rizike i ako operacija pođe po zlu, rezultati mogu biti dramatični, promeniti život, pa čak biti i smrtonosni. U ovoj emisiji gledamo kako su se snovi nekih ljudi pretvorili u noćne more plastične hirurgije. Ne propustite novu epizodu emisije “Užasi plastične hirurgije” u 21 čas samo na televiziji Kurir!

