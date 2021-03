SVEKRVA IZ PAKLA HTELA SA MLADENCIMA NA MEDENI MESEC: Pravila im smicalice, i objavila je jednu TAJNU iako su je zamolili da ćuti!

Keri je na TikToku je podelila priče o svojoj "svekrvi iz pakla" koja je pokušala da ode na medesni mesec sa njom i suprugom. Ali to nije sve, pravila je i druge smicalice.

- Zaista nemate "svekrvu iz pakla" ako vam se nije petljala u vezu pre, za vreme i nakon venčanja. I ja i suprug smo odlučili imati malo venčanje jer smo oboje već bili u braku. Samo mi i svedoci, ali ona je htela veliko venčanje - priča Keri.

Tvrdi da je njena svekrva njegov prvi brak potpuno izbacila iz svog sećanja.

- A onda me nastavila da me laže pa mi je rekla da je njen sin zaslužio veliko venčanje jer se nikada pre se nije ženio, kao da je zaboravila da je prisustvovala na njegovom prvom venčanju. Kada smo otišli na medeni mesec na nekoliko dana, tada je počela da plače jer smo bili u poseti državi u kojoj je u to vreme živeo njen drugi sin. Ne mogu da verujem da je napravila dramu jer je nismo poveli s nama na medeni mesec - nastavlja Keri priču.

Njene se smicalice nisu tu zaustavile, jer je takođe odlučila da podeli Kerinu tajnu sa svima. Nakon što je saznala da je trudna, Keri je srećnu vest rekla svojoj svekrvi, ali strogo joj je zabranila da to govori drugima jer želi da to drža u tajnosti dok ne prođe još nekoliko nedelja i da Keri bude sigurna. Ali njena svekrva nije imala ništa od toga, pa je odlučila da podeli vest po društvenim mrežama.

- Rekli smo joj da očekujemo dete, ona je bila skroz uzbuđena. Izašla je iz kupatila i vikala "o bože, želim to da objavim svuda, želim reći svima" i rekla sam 'ne'. Rekla sam joj da ne radi to još nekoliko nedelja jer bih volela tu srećnu vest da kažem samo ljudima unutar porodice. Prošlo je sat vremena nakon toga i onda je odmah objavila moju trudnoću na Fejsbuku - Keri je ispričala ljutito. Kerine priče o "svekrvi iz pakla" prikupile su hiljade pregleda, a druge žene su počele da dele sopstvene priče.

Jedna je žena napisala: "Moja mi je rekla da ne mogu svojoj bebi dati ime koje ja želim jer je ona već godinama određivala imena svojih unuka", druga je otkrila: "Moja se sama pozvala u porodilište", treća je priznala: 'Moja mi stalno govori da sam debela, iako je ona 30 kg teža od mene".

Ilustracija foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

BONUS VIDEO:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 8.3.2021.

Kurir