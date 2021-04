DEVOJKA UBRIZGAVALA INJEKCIJE DA BI JOJ ZADNJICA BILA VEĆA! Kada je otišla kod doktora shvatila je šta joj STAVLJAJU, može da UMRE

Amerikanka Karmelo je, kako kaže, godinama bila nezadovoljna svojim izgledom. Stalno je promatrala izgled drugih žena, uživo i preko društvenih mreža, i zamišljala sebe takvu - s oblinama.

Čula je da postoje injekcije kojima se ubrizgava tečnost u tkivo, pa je odlučila da se podvrgne tretmanu. Nije dugo trebalo da ova mlada devojka postane zavisnica, a to opravdava teorijom da joj zadnjica još uvek nije dovoljno velika. Na injekcije je otišla 54 puta, a jedino što ju je malo odvuklo od istih je upozorenje doktora koje nije šala - Karmelo bi mogla da umre.

Devojka je rekla da je srećna zbog operacija, kao i da ne može da priušti skuplje i kvalitetne doktore, pa je na tretmane išla 'na crno'.

"Ne znam ništa o toj ženi koja mi daje te injekcije. U zadnje tri godine ubrizgala sam u zadnjicu skoro dva litra te tečnosti. Doktor mi je rekao da sam dala svoj život njoj u ruke, doslovno, jer nema licencu za to što radi", kaže ona u jednoj emisiji.

Injekcije za povećavanje zadnjice sa crnog tržišta mogu prouzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka, dovesti do moždanog udara, amputacije udova pa čak i smrti. Nakon što ju je doktor upozorio na to, ali i na nepravilnosti koje je pokazao rendgen njene zadnjice, odlučila je da prestane. Karmelo je od snimanja emisije dobro, ne odlazi na tretmane te redovno ide na kontrole kod poznatog estetskog hirurga koji je rekao da osobe koje to rade na crno mogu ubrizgati drugima ulje za kuvanje, sredstvo za automobilske gume ili čak silikon koji možete kupiti u lokalnoj prodavnici alata.

"Do problema zapravo dolazi za pet do deset godina kad proizvod počne da izaziva reakcije, kad ga vaše telo izbacuje", kaže doktor.

