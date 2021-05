ZBOG NJIH SU NEKA IMENA ZAKONOM ZABRANJENA: Hteli da nazovu decu SPANAĆ i HITLER, a onda se VLAST umešala!

U želji da svom detetu daju zanimljivo i originalno ime, roditelji često preteraju. Tako neki ljudi ceo život nose neobično ime.

Mnoga imena su toliko neobična i čudna da deca tokom odrastanja nailaze na zadirkivanja, pa i zlostavljanja. Doduše, neki mogu da promene ime kada postanu punoletni, ali ožiljci ostaju.

Upravo zbog takvih roditelja, neka neobična imena su zakonom zabranjena.

Iako neka imena ne postoje i ne možemo da zamislimo da bi neko tako nazvao svoje dete, mnoge zemlje širom sveta u matičnim kancelarijama imaju popis zakonom zabranjenih imena. Teško je poverovati da su neki roditelji hteli ova imena da daju svojim naslednicima, ali donosimo vam neka imena koja roditelji u tim državama ne smeju da daju svom detetu.

Roditelji u Francuskoj su 2015. godine hteli su svoju devojčicu da nazovu "Nutela", ali sud im je zabranio i doneo odluku da bi takvo ime moglo da izazove zadirkivanje i ruganje. Na kraju su je nazvali Ela.

Jedan turski par koji je živeo u Nemačkoj hteo je 2002. svoje dete da nazove "Osama Bin Laden", što im je bilo zabranjeno, dok je jedan par u Brazilu hteo da izabere ime "Sadam Husein".

U Meksiku su na listi zabranjenih: "Skrotum", "Fejsbuk", "Robokap", a u Danskoj ime "Anus".

"Pieandsauce" (u prevodu pita i preliv) jedno je od imena koje je zabranjeno u Australiji, kao i "Burger King".

Ime "Akuma", što znači đavo zabranjeno je u Japanu, a "Supermen" u Venecueli.

Novi Zeland zabranjuje ime "Sex fruit" (u prevodu seksi voće), a u ovoj zemlji kao i u Maleziji zabranjeno je dete nazvati imenom "Marsovac".

Na Novom Zelandu nisu dopuštena imena: "Spinach" (spanać), kao i "Ceasarian" (carski rez), "Pantie” (gaćice), "Ikea", "Hitler", "Talula Does The Hula From Hawai" i "4Real". U Maleziji i Novom Zelandu zabranjeno je nazvati dete imenom "Chow Tow" što u prevodu znači "smrdljiva glava".

BRFXXCCXXMNPCCCCLLMMNPRXVCLMNKSSQLBB1116 - ovo ime odabrali su roditelji u znaku protesta protiv strogih švedskih zakona o imenima. Navodno se izgovara "Albin".

A verovali ili ne, ova bizarna imena su dopuštena i negde u svetu postoje deca koja se zovu: "Violence" (u prevodu "nasilje"), "Benson i Hedges" (britanski brend cigareta) i "Number 16 Bus Shelter" ("autobuska stanica broj 16").

