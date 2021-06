3 MILIONA LJUDI ZGROŽENO ZBOG NJENE SPAVAĆE SOBE! Bilo joj je MUKA od prljavog poda, pa uradila OVO: Sada mi je mnogo lakše!

Jedna korisnica TikToka šokirala je svoje pratioce kada je snimila svoju spavaću sobu.

Naime, je u sobu istovarila 140 kilograma peska umesto tepih, a njen video je pregledalo tri miliona ljudi od kojih su mnogi bili zgroženi.

foto: Printscreen

- Evo, stiglo je prvih 140 kilograma. Mislim da ću dodati još toliko - kaže ona publici

Potpuno šokirani ljudi pitali su je odakle joj uopšte ta ideja i kako može da podnese da joj cela soba, krevet i sve ostalo stalno budu prljavi od peska ona odgovara ovako.

foto: Printscreen

- Ovaj pesak koji sam nabavila je mnogo finiji od običnog peska. Stalno me je nerviralo to što na podu vidim dlake i prašinu, kao i prljavštinu koju bih unela na cipelama. Sada više nemam tih problema, a uz to se stalno osećam kao da sam na plaži - uverava ona, dok ljudi i dalje ne veruju svojim očima.

foto: Printscreen

- Ovo je stvarno istinski uznemirujuće. Stvarno ne znam šta da ti kažem. Toliko ćeš zažaliti zbog ovoga, veruj mi.

- Sestro, moraš da shvatiš da ne treba da sprovedeš svaku svoju ideju u delo.

- Ovo je moja najveća noćna mora. Ja ne mogu da verujem da si ovo svojevoljno uradila - šokirani su gledaoci.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:30 SVI DETALJI GALA PROSLAVE ANE KORAĆ! Crvena dekoracija, bogata dekoracija, ruže i baloni na sve strane: A došli su i ONI!