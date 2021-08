KAŽU MI DA POVREĐUJEM DETE SVOJIM KANDŽAMA: Mladoj mami govore da ne vodi dovoljno računa o bebi jer je uvek doterana!

Kada je zatrudnela svi su joj govorili da je došao kraj njenom sređivanju i da više nikad neće imati lepu frizuru, nokte i voditi život na koji je navikla, a sada su svi ljubomorni na nju.

Mlada mama Demi Luiz iz Eseksa ispričala je kako i pored novorođene bebe uspeva da uvek bude, kako kaže, "doterana kao pod konac", a njene izjave izazvale su mnogo polemika.

- Znam da će ovo mnoge naljutiti, ali nisam im ja kriva. Ponosim se svojom titulom "mljac mame" koja i pored bebe izgleda besprekorno. Ne mrzi me da svakog jutra ustanem u pet ujutro kako bih se našminkala, sredila frizuru, stavila veštačke trepavice i odabrala savršenu kombinaciju - kaže ona.

foto: Printscreen/Facebook/Demi-Louise Bailey

- Nisam ni blizu onog stereotipa o ispovraćanim, umornim mamama bez trunke šminke. Odbijam da izgledam tako i odbijam da se zapustim. To nikad neću sebi dozvoliti - poručuje ona.

- Tri sata nakon što sam rodila Harper, našminkala sam se i sredila nokte i frizuru i presvukla sam se u lepšu haljinu. Od početka me svi kritikuju da sam "previše savršena" ali ja znam da su samo ljubomorni - tvrdi ova mlada mama.

- Kažu i da očito ne vodim dovoljno računa o detetu kada mogu da izgledam tako savršeno, kao i da sigurno "povređujem bebu svojim kandžama". Ja ostanem bez teksta pred tako primitivnim i glupim komentarima. U početku sam plakala, posle sam shvatila da su to samo ljubomorni i zli ljudi. Više ne dozvoljavam da me mame posramljuju, one su samo ljubomorne - kaže.

foto: Printscreen/Facebook/Demi-Louise Bailey

Kurir.rs/A.A./thesun

