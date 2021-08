IMA TETOVAŽE SVUDA, ČAK I NA OČIMA, A NEMA PUPAK: Postao je otac, a komentari koje dobija su UŽASNI, vređaju ga NAJSTRAŠNIJE! FOTO

Itan Brambl (24) iz Australije ima veoma neobičnu pojavu. Ceo je istetoviran, ima razdvojen jezik i hiruški je uklonio pupak, a ako se tome dodaju i istetovirane očne jabučice jasno je da se radi o veoma nesvakidašnjem izgledu.

Kako piše Daily star ovog mladog momka ne dotiče ono što ljudi misle o njemu i šta pišu o njemu na društvenim mrežama. Na Instagramu ima 216.000 pratilaca.

- Počeo sam da se tetoviram jer mi je to oduvek bilo interesantno. Pogotovu koliko dugo je tu i da se i dalje ne odobrava, a meni je to potpuno fascinantno - priča Austalijanac.

Ovan Instagram influenser je izjavio i da mu smeta sva ta pažnja i da ume da bude poprilično "dosadna".

- Privlačim pažnju gde god da odem i to ume da dosadi, ali sam nekako naučio da se nosim sa tim. Mnogo govori o osobi koja je toliko osuđuje tuđi izgled, a time zapravo ništa ne postiže i nema niakav uticaj - kaže Itan.

Međutim, on je dobio dete pre pet meseci i otvorio se o tome kako drugi doživljavaju njegovo roditeljstvo.

- Moja ćerka ima nekoliko meseci. Ona zaista ne primećuje ništa drugačije na meni jer je njoj to normalno. Ako ljudi osuđuju moje sposobnosti kao roditelja samo na osnovu mog izgleda, to više govori o njima nego o meni. I siguran sam da to rade - govori Itan.

Komentari koje su ljudi pisali ispod fotografija sa bebom su zaista brutalni.

"Rajska beba je došla u pakao", "Hoćeš li je istetovirati?", "Ne bih voleo da moj otac izgleda kao čudovište", ali bilo je i onih koji su mu čestitali i pisali da će biti divan otac.

(Kurir.rs/A.M.)

