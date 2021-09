PAR POSLAO KAZNU SVIMA KOJI NISU DOŠLI NA NJIHOVU SVADBU: Tražili da im uplate 24.000 DINARA za troškove, a ovo je RAZLOG! (FOTO)

Tek venčani par, Dag Simons i Dedra Mekgi, odlučili su da nakon ceremonije svim gostima koji se nisu pojavili pošalju kaznu i to u obliku računa.

Naime, svim zvanicama koje nisu došle stigao je na mejl račun u iznosu od 240 dolara, odnosno 24.000 dinara, s objašnjenjem da je to kazna za mesto koje su oni platili, a gosti se nisu pojavili, niti su javili unapred da neće doći.

- Potvrdili ste dolazak na venčanje, a onda se niste pojavili. Mi smo unapred platili vaša mesta. Javite nam koji način plaćanja vam odgovara, hvala - stoji u njihovom dosta službenom pismu.

Skenirani račun brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao pravu raspravu među ljudima. Dok neki misle da je ovo preterano i bezobrazno, nekima je žao što i sami nisu došli na tu ideju kada su pravili svadbu.

- Žao mi je što se i ja nisam toga setila. Ja i moj suprug platili smo skupo hranu koja je kasnije bačena jer se gosti nisu pojavili - komentarisala je jedna žena.

- Ne bi trebalo ovo da radite, izgubićete prijatelje - misli jedan muškarac.

Par se javio nakon što je njihov račun postao popularan.

- Četiri puta smo pitali da mogu da dođu i svi su odgovorili da mogu. Platili smo unapred, a oni se nisu pojavili. Nije nam stalo do novca nego do toga kako smo se osećali na naš veliki dan. To je izraz nepoštovanja prema nama. Na kraju nikom ni ne bismo uzeli novac, ali želeli smo da im pokažemo da to nije u redu - rekli su za "The Post".

Šta vi mislite o njihovom postupku?

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:10 DAMIJANO NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Italijan obukao komplet, počeo da skače, a onda zadigao SUKNJU i zapalio društvene mreže!