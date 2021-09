OVAJ LEK PROTIV MAMURLUKA SIGURNO IMATE U FRIŽIDERU: Nikad ne biste pogodili o čemu se radi, a mnogi ga bacaju

Jeste li znali da je voda iz kiselih krastavaca zapravo riznica zdravlja? Tako tvrdi Šanel Adams, jedna od najboljih barmernki na svetu.

foto: Profimedia

Ona ja je u razgovoru za Pun kufer otkrila da je ta tečnost jedna od zanimljivijih trendova u američkim barovima.

Naime, nakon čašice viskija preporučuje se ispijanje šutera vode kiselih krastavaca, što se u SAD naziva "pickleback" i u mnogim je barovima "specijalitet" kuće.

Osim Amerikanaca, Rusi tečnost od kiselih krastavaca ispijaju uz votku, dok se u Meksiku kombinuje sa tekilom. Na taj način se ublažava dejstvo alkohola, a neki tvrde i da takva voda ublažava mamurluk.

foto: Profimedia

Tobi Kakini, vlasnik bara iz Njujorka, svoje iskustvo sa "picklebackom" opisao je u razgovoru za The New York Times Style Magazine.

"Jedna devojka sa Juga dubokog glasa pitala me za šuter vode od kiselih krasavaca uz njen viski. Naterala me da pijem sa njom i te noći sam ih popio desetak. Izlečio sam prehladu koju sam imao i nisam bio mamuran. Nakon toga su svi hteli piti tu vodu uz viski. To piće je proslavilo moj bar", rekao je.

Uz sve to, tečnost kiselih krastavaca ima i druge blagodeti, na primer, ubija štetne bakterije u želucu, opušta mišiće i održava nivo šećera pod kontrolom.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

