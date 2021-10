IMALA JE ODNOS SA DEČKOM KOJI JE BIO NEVIN: Toliko se ZANEO da joj je razbio glavu, a na njene reči, LEKARI su zanemeli

Dženifer i Greg počeli su da se zabavljaju nakon što su se upoznali na jednoj kućnoj žurki, a posle mesec dana veze odlučili su da naprave korak dalje.

Međutim, Greg je tada imao 31. godinu i bio je nevin, a tokom svog prvog s*ksa, zaneo se i povredio svoju devojku razbivši joj glavu o zid. Pojavljujući se u epizodi TLC emisije “Se* sent me to the air”, Greg je rekao kako je u prvi mah pomislio da ju je ubio.

- Bio sam podebeo u to vreme i neprivlačan suprotnom polu. Svestan sam bio kako izgledam i još sam bio nevin – istakao je Greg.

Kada mu je Dženifer nagovestila da bi trebalo da spavaju, imao je tremu i počeli su sa preigrom. Kada je trebalo da počnu, dogodila je ozbiljna nezgoda.

- U tom trenutku sam bio obuzet svim i svačim, pa sam joj nesvesno gurnuo glavu u zid i čak sam ga razbio. Dženifer je u tom trenutku ostala nepomična, a Greg je strahovao čak i da ju je ubio.

Kada se osvestila, naveli su oni, samo je prokomentarisala: “Jesam li ja zaista glavom probila zid”. Trenutak koji je učvrstio njihovu vezu, navodi Greg, bio je momenat kada ga je Dženifer upitala zašto je prestao.

Kada su otišli u bolnicu, nisu smeli da kažu lekarima šta se zaista dogodilo, već su slagali da se okliznula i udarila u zid.

Snimanjem glave utvrđeno je da, srećom, nije zadobila oštećenje mozga i da ništa nije bilo ozbiljno.

