ŠUTNULA MUŽA, DOŠLA NA BALKAN I URADILA NEŠTO ŠOKATNO: Zaprosila sam je, a ona je mahala repom, mislim da je rekla DA! (FOTO)

Amanda Rodžers je ubeđena da će je njen kućni ljubimac usrećiti više nego njen muž, donela je odluku da se razvede i zaprosi svog psa.

Ova Britanka tako je kleknula na jedno koleno i zaprosila svog psa Šibu u Splitu, u Hrvatskoj, pred čak 200 svedoka.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Šiba je godinama bila u mom životu, oraspoložila bi me i tešila kada sam se osećala loše. Nisam mogla da smislim šta je to što bi mi više trebalo od životnog partnera. Kleknula sam na jedno koleno i zaprosila je, a po mahanju repom, mislim da je rekla "da" - izjavila je Amanda, prenosi The Sun.

Dodaje da je od malena sanjala o savršenoj venčanici, pa je sama napravila za ceremoniju koju je priredila pre nekoliko godina.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Dan je bio divan, poljubila sam je kad su nas proglasili venčanima, a okupljeni su bacali konfete. Bio je to divan trenutak. Znam da venčanje sa Šibom nije legalno u pravnom smislu, ali to je bio način da joj pokažem koliko mi znači. Nikada se nije loše ponašala prema meni i uvek mi se obraduje - rekla je Rodžers u intervjuu za jednu britansku televiziju.

Braneći svoj postupak, Amanda je izjavila da su ona i njen pas suđene jedna drugoj.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Bila je stara samo dve nedelje kad smo se upoznale, a ja sam se odmah zaljubila u nju. Znam da nam je suđeno da budemo zajedno. Postoje različite vrste ljubavi, a moja ljubav prema Šibi je velika, imamo duboku vezu. Muškarci ni ne razmišljaju da priđu mojoj spavaćoj sobi, ako ona ne da odobrenje. Jednom sam naterala muškarca da spava u psećem krevetu punih nedelju dana - ispričala je Amanda tvrdeći da je sa Šibom srećnija nego sa svojim prvim suprugom.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

