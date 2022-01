S*KS LUTKA MI JE OTELA IDENTITET! Instagram model tvrdi da su joj čak i slike ukrali i da se tako reklamiraju! (VIDEO, FOTO)

Izraelka Džael Koen Aris se uključila u jutarnji program jedne britanske televizije i tvrdila da je njen lik ukraden i iskorišćen da se napravi seks lutka.

U stvari, čak su koristili njeno ime i napravili su lutku do jezive sličnosti, čak su ubacili i mali mladež koji ima ispod usne.

Užasnuta manekenka je čak pronašla forum na kojem su se njene prave slike koristile za promociju proizvoda.

Džael, zvezda Instagrama sa više od milion pratilaca, poziva da se lutka ukloni iz prodaje i želi da podnese tužbu protiv firme koja je proizvodi. Ona je rekla da je lutka napravljena bez njenog pristanka prenosi Daily Mail.

- Nisam mogla da razumem šta gledam - bila je to seksualna lutka na prodaju. Onda kada sam shvatila razmere toga i šta se dešava... Nemam ništa protiv industrije seks lutaka, ali problem je što su to uradili bez mog pristanka i bez mog znanja. Takođe, to je dvostruko pogrešno jer je povezano sa mojim identitetom. To nije samo lutka koja liči na mene ili je inspirisana mnome... - objasnila je ova devojka koja je vojni veteran, programer i Instagram influenser.

Džael je 2019. godine obavestila svoje pratioce o postojanju lutke i frustriracijama povodom toga.

- Saznala sam da je velika kompanija napravila SEKS LUTKU po meni BEZ moje dozvole ili mog znanja. Ne, nije šala, stvarno je. Čak su i nazvali lutku "Džael". Još uvek sam šokirana, stvarno ne znam šta da radim."

Na pitanje voditelja da li bi prihvatila procenat profita od prodaje lutke, Džael je odgovorila: "Ne, mislim da bi pre svega trebalo da se skine sa polica, a onda bismo možda mogli da razgovaramo o tome kako su stvari krenule naopako i zašto. Ne govorim o nadoknadi, mislim da je bitnije izvući pouku iz ove priče."

Kako navodi Daily mail, predstavnik pomenute kompanije koja je napravila spornu lutku je rekao da je čista slučajnost što njih dve liče jer svaka njihova lutka je "orginalna i posebna" i kreirana iz originalnog dizajna. Rekli su i da se trude da zadovolje zahtevima kupaca i da imaju širok spektar i da to što lutka liči na stvarnu osobu je čista slučajnost, ali će preduzeti neke korake - neće više koristiti ime Džael za lutku.

- U cilju da izbegnemo dalje nerazumevanje, nećemo je više zvati Džael i tražićemo od svih naših partnera da prestanu da koriste to ime - rekao je portparol i nastavio.

- Informisaćemo sve partnere da prestanu sa upotrebom imena kao i fotografija koje se odnose na nju.

