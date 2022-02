BIZARNIJE OD OVOGA NE MOŽE! Žena u vezi sa DUHOM, ali to nije najčudnija stvar: Žele da se venčaju, ali KUM zapeo u PAKLU! VIDEO

Brokarde (38) je engleska pevačica i pesnikinja iz Oksforšira koja je zaljubljena u Eduarda, za kog tvrdi da je duh viktorijanskog vojnika. Brokard i Eduardo zaljubili su se prošle godine, a sada žele i da se venčaju.

No, Brokard tvrdi da im nijedna crkva to ne želi da dopusti i da su im sveštenici čak pretili i egzorcizmom. Par se upoznao nakon što se Eduardo pojavio u Brokardinom domu. Brokard kaže da baš poput svih parova imaju svoje sitne nesuglasice, no da su jako srećni.

"Eduardo i ja trenutno se raspravljamo oko datuma venčanja.", rekla je Brocard. "Ja želim letnje venčanje, ali on ne podnosi vrućinu. Već se nedeljama nikako ne možemo dogovoriti tako da ću uz pomoć Ouija ploče sa datumima venčanja probati da otkrijem koji nas datum najviše privlači."

Brocard se i požalila na svog mladoženju. "Eduardo je oduvek bio temperamentne naravi, ali pripreme za venčanje iz njega izvlače ono najgore. Njegova lista zahteva raste iz dana u dan."

Brocarde je opisala kako ona i Eduardo komuniciraju na dosta neobične načine, naravno. Njen duh često joj šalje zagonetne poruke dok je pod tušem. "Eduardo još uvek ostavlja subliminalne poruke u tušu i pokazuje svoje emocije kroz slanje osećaja vrućine i hladnoće kroz moje telo", objasnila je Brocard. "Štogod da ga pitam, uvek nađe način da mi odgovori. To nije uvek nešto što većina ljudi smatra “normalnim” – no ko želi normalno?"

Međutim, udaja za duha pokazuje se kao teško ostvariva želja. Mnoge crkve odbile su ovaj par jer vezu smatraju bogohulnom. “Eduardo se nekoliko puta pojavio, no mislim da se u crkvama ne oseća najugodnije, to je za njega preriskantno”, rekla je Brocard.

Budući da je ovo daleko od tipičnog venčanja, Brocard je velik deo organizacije preuzela na sebe. "Ne želim se voditi tipičnim pravilima i običajima, budući da ovo nije ni tipična romansa. Većinu stvari za venčanje radim sama. Sama sam dizajnirala i moju venčanicu, koja je u viktorijanskom stilu."

"Eduardo insistira na tome da mu izradim trodelno odelo u viktorijanskom stilu, no ja bih ipak želela da me on iznenadi nekim svojim odelom iz svoje stare garderobe." Par je na problem naišao i kod popisa zvanica budući da većina Eduardovih prijatelja više nije živa. Još gore, prijatelj koji mu je trebao biti kum, "zapeo je u paklu", kaže Brocar, te nikako ne mogu doći do njega.

Kako bi dodali malo glamura svojem venčanju, par je odlučio pozvati i brojne selebritije, uključujući i duhove Merilin Monro, Elvisa, Džonija Keša i Vilijama Šekspira. O raznolikoj listi pozvanih, Brocard je prokomentirala: "Moj san je da na svom venčanju imam eklektičnu kombinaciju duša. Nije mi bitno smatraju li se živima ili mrtvima – to se sad ionako čini nevažno."

Brocard je ispričala i kako ju je Eduardo zaprosio u novembru 2021. Pronašla je dijamantski prsten na jastuku nakon što su se pre toga posvađali. Tvrdi da je misteriozni komad nakita bila romantična prosidba njenog partnera duha na koju je pristala. "

"Jednog jutra sam se probudila i pronašla prsten na jastuku. Mislila sam da sanjam pa sam nastavila da spavam. Kad sam se probudila, prstena više nije bilo. Dok sam se tuširala, na zamagljenom staklu se pojavio upitnik. No, i to sam zanemarila. Sledeće noći ista stvar se dogodila, no kad sam se ovaj put ponovno probudila, prsten je još uvek bio tamo. Upitnik se opet pojavio u tušu. Tad sam shvatila da me Eduardo prosi."

Brocarde je za dan njihovog venčanja komponovala i novu pesmu kako bi Eduardu iskazala ljubav. Kazala je kako u Eduardu pronalazi inspiraciju. Par ima i romantične planove za Dan zaljubljenih, no Brocard se požalila kako uvek ona sve mora da plati.

"Ono što me najviše nervira je što uvek ja moram platiti račun, ali barem ne trošim mnogo na njega, budući da ne jede ni ne pije u javnosti”, rekla je Brocard. Brocarde je detalje svoje nesvakidašnje romanse ispričala i u gostovanju u emisiji This Morning na ITV-ju.

