RODILA SAM MRTVO DETE, A PRIJATELJICA MI JE TRAŽILA DA JOJ VRATIM ĆEBE U KOM SAM GA SAHRANILA: Ova rasprava je ZAPALILA internet

U psihologiji, termin empatija se upotrebljava da označi proces neposrednog uživljavanja u emocionalna stanja, mišljenje i ponašanje drugih ljudi, što znači da kada putem empatije otkrijemo strah ili bol drugog lica, mi prvenstveno znamo šta oni osećaju, a tada i sami proživljavamo i osećamo strah ili bol. Međutim, nije sve uvek po definicijama navedenog pojma.

Nedavno je jedna mama na Fejsbuku objavila prepisku koju je vodila s prijateljicom nakon tragedije koju je doživela. Naime, prijateljica joj je tražila da joj vrati poklone koje je kupila bebi samo nekoliko dana nakon smrti njenog sina, navodi "Your Tango".

Žena je tvrdila da je poklone htela da da drugoj prijateljici koja je takođe dobila dete, a pritom je pokušavala da zvuči što je lepše moguće. Ovako je izgledala njihova prepiska:

- Hej, draga, samo de pitam da li si koristila stvarčice koje si dobila za bebu, ako nisi, mogu da ih dam Laurinoj malenoj. Nadam se da si dobro i da se odmaraš - napisala je nesrećnoj ženi prijateljica.

Svoj zahtev pokušala je da opravda tvrdnjom da želi da uštedi novac za vreme praznika.

- Obavesti me što pre, da uštedim nešto novca pre Božića. Znaš kako je - dodala je ona. Nakon toga stigao je odgovor.

- Ne mogu da verujem da me pitaš za poklone, ali da, još uvek imam neke stvari osim ćebenceta… On će biti sahranjen u njemu jer je toplo, i lepo - odgovorila je nesrećna mama.

Njena prijateljica očigledno nije najbolje shvatala situaciju u kojoj se ona nalazi, kao ni nagoveštaje. Svako je trebalo da shvati da ovo verovatno nije najbolje vreme za ožalošćenu majku, međutim, ona nije mislila da radi nešto loše i imala je smelosti da zatraži i ćebence.

- Samo bih htela da znam, pre nego što potrošim više novca, da li postoji šansa da imaš još uvek ćebence kod sebe dušo?... Kao što si rekla, lepo je i toplo, a Laurino dete to može da koristi.

Žena je, između ostalog, pokušala da da i podršku ožalošćenoj mami, ali mama od nje nije osećala nikakvu utehu.

- Srceparajuće, zar ne draga, javi mi ako ti išta zatreba. Tu sam uvek - dodala je.

Mama nakon ovoga nije htela da odgovori svojoj prijateljici, ali nakon nekog vremena pošto nije bilo odgovora, žena joj je ponovno poslala poruku. Jednostavno nije htela da stane, pa joj je ovaj put predložila da navrati po poklone za bebu.

- Da li mogu da svratim sutra da pokupim poklone? - pitala je ponovno. U tom trenutku ožalošćena mama više jednostavno nije mogla da podnese pritisak i pukla je.

- Ne!!!! Nemoj da dolaziš ovamo, molim te. Ćebe je kod Bendžamina!!!! Možeš da dobiješ ostalo... Moj muž je ljut zbog ovih poruka koje mi šalješ nedelju dana nakon što sam izgubila bebu - ljutito joj je odgovorila i poručila kako su stvari spakovane u kesu i da će ih ona ostaviti njoj, a zatim joj je objasnila, ponovno, da je ćebence kod Bendžamina, njenog preminulog sina. Naravno, na sve ovo žena se naljutila i otišla toliko daleko da je od nje tražila povrat novca za ćebe.

Ona je izrazila negodovanje i nerazumevanje zbog korišćenja njenog poklona, odnosno ćebeta, koje je koštalo hiljadu i po dinara, i tražila je nazad barem hiljadu dinara, kako kaže, jer preostalih 500 može da joj oprostiti zbog tragične situacije u kojoj se nesrećna majka nalazi.

Nakon toga, žena je pokušala da se iskupi, ali ipak nije htela da popusti novac.

"Vidimo se sutra i možemo da popijemo piće i da se iskupim, jer ne mogu ovako da ostavim naše prijateljstvo. Dušo, bez ljutnje, biću slobodna od 10 ujutro pa nadalje... Onda možeš da doneseš preostale stvari i novac", nije odustajala prijateljica.

Mama se nakon ovoga nije potrudila da odgovori, a posle ovakve prepiske slobodno se može reći da je njihovo prijateljstvo uništeno.

Ljudi su na razne načine u svojim komentarima pokazali prezir i bes prema bezosećajnoj prijateljici.

Jedan je izrazio zgroženost postupkom, ne samo time što je to učinila, nego jer je to učinila želeći da ponovno pokloni sve to drugoj osobi, i na taj način da uštedi koji dinar.

Drugi je ženu nazvao podlim stvorenjem:

- Zapravo bih joj dao i ćebe i rekao joj da moramo da uzmemo iz dečijeg kovčega čak i ako to nije istina, a zatim bih prekinuo sve veze. Ne bih želeo da moje dragoceno dete bude zakopano ničim što je ovo zlo, podlo stvorenje dotaklo.

A jedan od komentara bio je i:

- Ja sam majka mrtvorođenčeta i ne mogu ni da zamislim šta bih učinila da mi neko to učini nakon što sam izgubila bebu. U mom rečniku nema dovoljno reči koje imam za ovo ljudsko biće.

