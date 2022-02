DA BI IMAO INSTAGRAM IZGLED, DAO JE 30 HILJADA EVRA NA OPERACIJE: Sada je BEZ DINARA i besan jer smatra da su ga OBMANULI (FOTO)

Dejl Sent Kulen, iz okruga Durham, priznao je da su mu društvene mreže i influenseri "isprali mozak", te da je zbog njih izdvojio 25.000 funti za estetske zahvate. Sada želi da predoči svoje iskustvo drugima kako ne bi napravili istu grešku.

Ovaj momak je priznao da je poslednjih pet godina trošio novac da bi postigao besprekoran izgled, ali je shvatio da to ne postoji i da je sve vreme živeo u "lažnoj stvarnosti"

Uvučen u toksični svet "savršenstva" koje promovišu društvene mreže, Dejl je potrošio novac na nekoliko plastičnih operacija, a čak je leteo u različite zemlje kako bi ispunio svoju opsesiju da izgleda "idealno".

Ovaj 28-godišnjak je potrošio hiljade funti na estetsku hirurgiju, uključujući implantaciju brade i operaciju nosa - zbog čega je upao u "začarani krug" - da stalno poboljšava svoj izgled, prenosi "Dailystar".

Kada je shvatio da se vrti u krug i da njegovim promenama nema kraja, već je potrošio sav novac koji je imao. Zato je želeo da spreči druge da počine istu grešku kao on.

"U to vreme sam na društvenim mrežama gledao ljude koji su izgledali savršeno i upao sam u ovaj začarani krug dostizanja onoga što nije realno, što je bilo je potpuno lažno", rekao je.

Išao je u Poljsku i Tursku i pokazivao hirurzima filtrirane slike na Instagramu kako želi da izgleda.

"Trebalo mi je vremena da shvatim da oni zapravo ne izgledaju tako u stvarnom životu. Shvatio sam da nikada neću zaista postići ono što tražim. Zaista moraš da voliš sebe iznutra", poručio je Dejl.

Pokušavajući da se uklopi u društvo "savršenih" rijaliti zvezda i uticajnih ličnosti na društvenim mrežama, Dejl je očajnički želeo da izgleda isto kao i oni. Sada brine da će i drugi, mlađi ljudi, upasti u istu zamku kao i on.

"Sada imam 28 godina i čini mi se da su ljudi na društvenim mrežama sve mlađi i mlađi i brinem se za efekat koji one imaju na njih. Kada ljudi ohrabruju pratioce da se operišu ili govore ljudima da kupuju ove proizvode ili dobiju savršen holivudski osmeh, to je jednostavno ludo", smatra on.

Dejl je prvo poželeo da operiše nos, a onda je osetio potrebu da koriguje i druge delove lica, pa je uložio više novca u zahvate. Shvatio je da želi "bolju" bradu, veće zube i usne – čak i oštriju vilicu.

On sada napominje da su estetske korekcije "trend" na društvenim mrežama i da je to neprekidni ciklus koji jednostavno "nije mogao da prati", a mladima savetuje da ne pokušavaju da prate njegovo iskustvo.

(Kurir.rs/Blic Žena)

