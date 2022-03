OTIŠLA PO MAČJE OČI, A DOBILA ROGOVE: Devojka ostala ZAPANJENA nakon plastične operacije! Vratili joj samo polovinu novca (VIDEO)

Jedna devojka ne mogla da prežali estetsku operaciju koja je krenula po zlu.

Naime, Džesi Kar rekla je da je htela da zategne i podigne oči, kako bi postigla svoj željeni izgled i pogled.

Ta operacija sadrži hirurško ubrizgavanje biorazgradivih niti za podizanje očiju, ali za Džesi je nešto pošlo po zlu, zbog čega je dobila izgled kakav nije ni u snu želela, prenosi "Mirror".

"Najviše žalim što sam se odlučila za ovu operaciju. Definitivno se ne isplati, ne zarasta, zbog čega sam ostala s rogovima! U početku su jako, jako intenzivno nabujali. Povredili su mi venu tokom zahvata, i bila sam jako loše i otečena nekoliko nedelja. Kad je okot spao, primietila sam da su mi se obrve podigle i bila sam presrećna s njima", objasnila je u videu koji je podelila na društvenoj mreži "TikTok".

Džesi je istakla da je na kraju otok spao, ali sada mora da skine konce konce i traži popust.

"Dali su mi delimični povrat novca, a onda sam nekoliko nedelja nakon toga primetila da imam izbočine na glavi i da mi iskaču niti. Vratila sam se na još jedan pregled. Sada prolazim kroz proceduru koja se zove 'Ultraformer', koja će otopiti konce, a takođe uzimam i protivupalne lekove, kako bih ublažila upalu", otkrila je ona.

"Nije obećano da će otopiti konce, ali to je nešto što bi moglo pomoći da se raspuste. To je postupni proces, pa se nadam da će to napraviti razliku. Nakon dve sesije nadam se da će ih otopiti, ali nisam sigurna hoće li 100 posto uspeti. Tako da sam prošla kroz puno toga i definitivno se ne isplati raditi ovo što i ja”, zaključila je.

Njen video brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi korisnici pokušali su da je uteše komentarima poput: "Prihvati svoje rogove, izgledaju kul", rekla je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bukvalno si platila za rogove, to je stvarno fora!"

