PRVE BRAČNE NOĆI UČINIO ODVRATNU STVAR: Mlada nije mogla da veruje šta je muž uradio, zanemela od ŠOKA, a on još tražio i S*KS!

Pojavom društvenih mreža i ostalih platmofrmi za tzv. "druženje na daljinu", počele su da izlaze na videlo mnoge čudne priče.

Svakako, takvih priča je bilo i biće, ali nekako se stiče utisak da smo sada više izloženi jer informacije putuju mnogo lakše nego nekad (setimo se samo oglasa u novinama i rubrike "Draga Saveta" i koliko se čekalo na odgovor).

Kada su bizarne i čudne priče u pitanju, platforma Redit koja okuplja korisnke sa raznih strana koji anonimno diskutuju o raznim tema i dele priče iz (ne)svakodnevnog života dominira, a neretko priče odatle završe na portalima. Jedna takva upravo sledi.

Naime, užasnuta mlada je rekla korisnicima Redita za čudno ponašanje svog supruga u bračnoj noći nakon što je urinirao na njenu haljinu i insistirao da ne sme da se naljuti zbog toga.

Novopečena supruga je objasnila da joj je muž namerno uništio venčanicu na njihov veliki dan, a zatim rekao da to nije velika stvar.

Napisala je: “Još uvek nemam pojma šta mu se vrtelo u glavi da misli kako je to "ništa" ili da 'nije velika stvar"."

"Doslovno se popiškio na moju venčanicu u noći našeg venčanja, u hotelskoj sobi", napisala je anonimna žena.

Zatim je dodala: "Neprestano sam vikala na njega ŠKK, a on je nonšalantno rekao da samo "označava svoju teritoriju" i pričao kako je to želeo da uradi kad se oženi i da mi nije rekao jer je bio 100% siguran da bih se naljutila na njega, ali rekao je da je vredno toga jer je to morao da učini. Nisam mogla da verujem, ali on me uveravao da se mokraća lako pere i da ne treba da brinem, ali sam bila jako ljuta i zgrožena onim šta je uradio."

Žena je dalje rekla da su njene nade u intimnu bračnu noć bile uništene jer je te noći odbila čak i da spava u istom krevetu sa svojim novim mužem.

Mlada je rekla: "Ponašao se kao da se ništa nije dogodilo i zapravo je očekivao seks, ali ja sam ga odbila."

"Jednostavno ne mogu da se rešim užasnog osećaja, nisam mogla ni da spavam u krevetu s njim posle toga", dodala je.

U komentarima su korisnici Redita bili užasnuti muževim postupcima, a objava je postala viralna sa više od 34.000 lajkova.

Jedan korisnik je rekao: "Tip je započeo kraj braka na početku."

"P*šaj na sve što mu je drago", našalio se drugi, dok je treći rekao: “Idi po poništenje braka".

Jedna žena je napisala: "Mislim, znati 100 posto da ćeš biti ljuta i svejedno to da učiniš..očito zanemarivanje i nepoštovanje prvog dana."

“Smatram da je to ponižavajuće, a na taj poseban dan bilo bi 10 puta gore", zaključila je druga žena, prenosi DailyStar.

