TRAŽILA POMOĆ NAKON SMRTI MAJKE, PA DOŽIVELA PAKAO! Mlada žena BESNA kao furija nakon stravične administrativne GREŠKE!

Samanta Koburn (35) kontaktirala je vladu da se prijavi za pomoć nakon što je njena majka Trejsi Vudhed (55) umrla 16. decembra.

Ovo se ne bi bilo toliko čudo, da se nije došlo do zbrke koja je Samanti napravila pakao od života. Naime, dok je njen zahtev obrađivan, napravljena je greška i Samanta je zvanično proglašena mrtvom.

foto: Profimedia

Šokirana majka troje dece primila je pismo Vlade oko mesec dana nakon što je podnela zahtev, u kojem se navodi da su tužni što su čuli za njenu smrt.

U pismu od 27. januara izražava se žaljenje što je "Samanta Koburn umrla" i navodi se da će joj isplata dečijeg dodatka biti prekinuta.

- Moja mama je preminula prošle godine, i bila nam je potrebna finansijska podrška za sahranu. Umrla je 16. decembra, a to je datum i moje fiktivne smrti. Oko mesec dana nakon poziva, svi su počeli da me obaveštavaju o mojoj sopstvenoj smrti. Pisma kojim je ukinut moj dodatak i račun za poreski kredit dostavljena su mojoj kući. Tamo je crno na belo pisalo da sam mrtva. Bilo je zaista bizarno čitati to o sebi - priča Samanta, prenosi "Miror".

foto: Profimedia

Samanta, koja je trenutno nezaposlena, tvrdi da joj je rečeno da će morati ponovo da podnese zahtev za dečji dodatak jer je njen prethodni zahtev sada nevažeći. Zbog toga je ostala bez prihoda za izdržavanje porodice, kaže ona, pa je morala da se prijavi za hitnu socijalnu pomoć.

Takođe, Samanta kaže da je njena prijava za finansiranje sahrane njene majke odbijena na osnovu toga što je njen brat zaposlen.

- Zaista sam frustrirana zbog svega ovoga, a nisam čak ni dobila sredstva koja su meni i mojoj porodici očajnički potrebna - rekla je očajna žena koja će sada morati da dokazuje da nije mrtva.

(Kurir.rs/Srbijadanas)

Bonus video:

00:25 SAHRANA KIKE ĐUKIĆ: Suze odzvanjanju na Lešću, najbliži se okupili da isprate preminulu jutjuberku