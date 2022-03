TRUDNICA PUCALA U DEČKA I SLUČAJNO GA UBILA! 5 godina su bili u vezi, čekali drugo dete, a onda su GLUPOŠĆU ZAVILI porodicu u crno

Monalisa Perez postala je poznata u svetskoj javnosti kada je 2017. godine nenamerno ubila svog dečka Pedra Ruiza.

Naime, njih dvoje su hteli da postanu zvezde jutjuba, te su smislili izazov koji je Pedra na kraju koštao života.

Dvadesetogodišnja Monalisa, koja je u trenutku nesreće bila trudna sa njihovim drugim detetom, i njen dve godine stariji dečko osmislili su izazov koji je trebalo da ih digne do planetarne popularnosti preko noći, ali je u stvari njihove porodice zavio u crno.

Njihova ideja bila je da Monalisa puca u svog dečka koji je ispred sebe držao enciklopediju širine 4 centimetra. Oni su verovali da će debljina knjige zaustaviti metak, ali umesto toga metak je prošao i usmrtio mlagog Ruiza.

Monalisa je tada dobila 180 dana zatvorske kazne i 10 godina pod nadzorom, a nakon ovog incidenta bilo joj je mnogo teško. Ipak, ona je uspela da nastavi sa svojim životom, te je čak našla i posao u kome se pronalazi, a to je moda.

O nesrećnom događaju i danas priča, a nedavno je otkrila da nije ni želela da povuče obarač:

- Nisam želela da povučem obarač, ali me je on uverio da će sve biti kako treba. Ne možete da obrišete prošlost, ali možete da naučite iz nje. Ja sam naučila da ne smem da dozvolim da me neko pretvara u nešto što nisam. Pedra sam upoznala kada sam imala 14 godina. Zatrudnela sam prvi put sa 15, a kada se dogodio incident, u mojoj devetnaestoj, takođe sam bila trudna. On me je oblikovao u ono što je želeo da budem. Gledala sam ga kao Boga i da sam mu rekla da neću to da uradim, on bi me izmanipulisao rečima "Oh nisi sovoljno dobra" ili "Mogu da nađem i nekog boljeg". Mislim da se nikada neću potpuno oporaviti, ali moram da nastavim dalje zbog dvoje dece koje se ugledaju na mene.

