UPROPASTILA VENČANJE SVOG STARIJEG SINA: Mladoženjina majka se pojavila u RASKOŠNOJ VENČANICI, a onda je njegov brat uradio OVO

Nikad zapravo ne očekujete da će vam neko ukrasti svu pažnju na dan vašeg venčanja, a ponajmanje vlastita majka.

Objavljujući na Redditu, mladoženjin brat je objasnio da je njegova mama već imala "ispade" oko venčanja pre same ceremonije, pa nije bilo previše iznenađujuće kada se pojavila na događaju u "neverovatno raskošnoj beloj haljini" koja je potpuno nadmašila haljinu koju je mlada nosila. Ali to je bio tek početak.

"Prošli mesec moj brat se oženio sa ženom s kojom je proveo proteklih sedam godina. Moja snaja je divna žena i više sam nego srećan zbog njih dvoje. Ali naša majka, otrovni demon kakav jeste, odlučila je da se jedan od najvažnijih dana u životu njenog najstarijeg deteta mora vrteti sve oko nje i na neki način posvetiti njoj. Pojavila se u neverovatno raskošnoj beloj haljini. Njena haljina je mnogo ličila na venčanicu nego haljina mlade. O njoj se pričalo celo vreme, iz potpuno pogrešnih razloga", opisuje brat.

Nažalost, tako nešto bilo je za očekivati.

"Moj brat nije ni znao hoće li se pojaviti nakon njenog prethodnog ispada, ali nije znao šta bi radio kad ju je ugledao dok je hodao prema oltaru i video je kako sedi u prvom redu. Moja snaja takođe je izgledala besno kad ju je videla", kaže brat.

Kako je svadba odmicala, postajalo je sve gore. Brat je znao da mora nešto preduzeti, a da pritom ne izazove novu scenu.

"Na ručku nakon toga stvari su se samo pogoršale i znao sam da će moja majka upropastiti ovaj dan. Zbog toga sam odlučio da 'primim metak' za ekipu. Za ručkom su nam poslužene čaše crnog vina, a ja sam tražio moja da bude ispunjena do vrha. Otišo sam do mesta gde je sedela moja majka i 'spotakao sam se' zalivši njenu savršenu belu haljinu", kaže on, i dodaje:

“Skoro sam kleknuo koliko se sam se izvinjavao, a ona je propustila ručak i veći deo prve polovine svadbe vozeći se kući (4 sata s povratkom) kako bi se presvukla u haljinu koju joj je moj brat prvotno kupio. Na moju sreću, nitko nije mario osim moje majke. Deveruša mi je čak odmah nakon scene poslala poruku da zaslužujem Oskara za svoju predstavu."

Nakon venčanja, muškarac je čak dobio bocu vina od brata i snaje u znak zahvalnosti, jer su rekli da je njegov gest "najbolji svadbeni poklon" koji su mogli dobiti.

(Kurir.rs/net.hr)

