ZBOG ZLE MAJKE ĆERKA MISLILA DA IMA RAK! Sa 7 godina potpuno joj uništila život: Tata je plakao kada mu je rekla da UMIREM!

Hana Milbrant (24) imala je samo sedam godina kada ju je majka ubedila da boluje od leukemije i da mora da se šiša i pije razne lekove. Nesrećna devojčica je bila žrtva laži i zlostavljanja svoje majke koja je pokušala da zaradi novac izmislivši da je Hana bolesna.

Ova devojka iz Ohaja je pretrpela tešku traumu zbog koje je morala da potraži pomoć psihoterapeuta, a o svemu je javno progovorila 2018. godine.

- Imala sam sedam godina kada su mi rekli da imam rak. Bila sam suviše mala da bih shvatila šta to znači, ali kada sam videla oca da plače, uplašila sam se. Moja majka Tereza me je odvela kod doktora kada sam imala blažu groznicu i kašalj. Osećala sam se dobro, ali me je ipak povela na skeniranje. Kasnije je majka pozvala porodicu i rekla nam da je doktor našao tumor na mojoj kičmi.

- Majka je tada rekla ocu: "Mogao bi da bude terminalan", a on je zaplakao - ispričala je Hana tada i dodala je da se njen život preko noći promenio, morala je da nosi hiruršku masku, a ljudi su je sažaljevali.

Cela zajednica njihovog malog grada je pomagala devojčici, organizovali su dobrotvorne akcije kako bi porodica mogla da plati skupe tretmane koji su navodno bili neophodni.

- Mama je bila medicinska sestra tako da mi je ona sama davale lekove. Ali, nekako mi se činilo da mi je vremenom bilo sve gore. Počela sam da dobijam užasne glavobolje i stalno se osećala iscrpljeno. Nisam mogla da vozim bicikl, da se igram sa drugaricama. Nosila sam masku u školi. Moj najveći strah je bio da ću se odvojiti od svoje porodice. U to vreme nisam znala šta je smrt, ali sam znala da to znači da neću biti sa mojim roditeljima i to me je preplašilo. Počela sam da se plašim da budem sama u mraku i ali mama mi je branila da spavam sa njima. Bilo je čudno, mama se udaljila od mene u trenucima kada mi je najviše bila potrebna. Ali tata je uvek znao kako da me oraspoloži, obasipajući me ljubavlju koju mi ona nije pružala - rekla je ona.

Jednog dana se probudila sa zavojem na donjem delu kičme, a majka joj je rekla da je tim zavojem prekrivena rana od igle za terapiju. Rekla joj je i da je posećuje medicinska sestra po imenu Bet koja joj daje terapiju, ali Hana je nikada nije videla, a majka joj je davala lekove za uspavljivanje.

Nekoliko dana kasnije probudila se bez svoje duge plave kose.

- Vrisnula sam kada sam videla svoj odraz u ogledalo. Bila sam ćelava. Mama mi je objasnila da mi je Bet obrijala glavu jer je kosa počela da mi opada zbog hemoterapije.

- Hoće li mi ponovo izrasti? pitala sam je, a ona mi je samo rekla: "Ne, mislim da neće" - ispričala je Hana.

Otkrila je kako su njeni prijatelji plakali kada su je videli takvu, bilo ju je sramota, pa je nosila šešir, a nastavnici su organizovali donaciju za njeno lečenje. O njoj su pisale i lokalne novine, pa su donacije stizale sa svih strana.

Njeni roditelji su otišli toliko daleko da joj je majka rekla da ima još samo nekoliko nedelja života i devojčica je morala da ide kod savetnika kako bi se suočila sa smrću.

- Onda se odjednom sve to završilo, kada su moji roditelji i baka uhapšeni. Jedna učiteljica je primetila da mi kosa raste ravnomerno, a ne u pečatima kao posle hemoterapije pa je počela da sumnja i prijavila moju mamu socijalnoj službi. Mama je odmah priznala da je lažirala moj rak i prevarila mnogo ljudi za oko 31.000 dolara. Smeštena je u psihijatrijsku bolnicu, a tata je pušten uz kauciju. Rekao mi je da više nisam bolesna i bila sam presrećna jer neću umreti. Ali sreća je kratko trajala jer su me ubrzo smestili u hraniteljsku porodicu. Bila sam zbunjena, sama i svi moji strahovi su se ostvarili, ostala sam bez porodice - ispričala je Hana.

Njena majka je osuđena na šest i po godina zatvora, nakon što je sud odbacio njenu odbranu na neuračunljivost. Hanin otac je priznao krivicu za ugrožavanje deteta, ali tvrdi da nije znao da je majka lažirala bolest, a baka je oslobođena krivice.

Hana je živela sa tetkom, a u 12. godini je utvrđeno da je depresivna, pa je išla na terapije kod psihologa.

Kada je njen otac izašao iz zatvora Hana je prešla da živi sa njim i uverena je da on zaista nije bio svestan laži svoje žene, ali majka joj se nikad nije izvinila za ono što joj je uradila, piše "Daily Mail".

