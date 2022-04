DONIRAO JE S*ERMU PRIJATELJICI, PA SAKRIO TO OD ŽENE: Kada je došla da se ZAHVALI jer nosi BLIZANCE, nastao je opšti HAOS

Neimenovana 30-godišnja Britanka želela je da postane majka, ali nije joj se svidela ideja da uključi seksualno nekog muškarca u to, a još manje da živi kasnije s njim.

Odlučila se na veštačku oplodnju. Ispričala je to 31-godišnjem oženjenom prijatelju koji se velikodušno ponudio da bude donator. Međutim, o tome nije prethodno razgovarao sa suprugom, niti joj je kasnije rekao da je donirao svoju spermu prijateljici.

Sve su obavili u licenciranoj klinici i dogovorili da u budućnosti on neće biti dužan za plaćanje alimentacije niti će imati bilo kakve obveze prema njoj i tom detetu.

foto: Profimedia

- Nikad mi nije palo na pamet da bi se on ponudio da bude donator bez znanja svoje žene. Sad sam u 33. nedelji trudnoće s devojčicama, i to bliznakinjama. Oduvek sam želela decu, ali nisam mislila da ću ih imati jer sam aseksualna osoba. Međutim, počela sam se osećati dovoljno stabilno da sama donesem dete na svet - ispričala ona je na Reditu.

- Kad sam prijatelju, kojeg znam još iz srednje škole, objasnila na koji način planiram da postanem mama, sam se ponudio biti donator 'kako spermu ne bih dobila od nekog anonimnog i kako ne bih morala da proveravam istorijut bolesti' - nastavila je ona.

- Pristala sam, ali sam mu jasno dala do znanja da on neće imati roditeljsku ulogu u detetovom životu, u najboljem slučaju može postati počasni 'ujak' zbog našeg prijateljstva. Bio je srećan zbog ovakvog dogovora. Nije mi palo na pamet da bi to ponudio, a da pre toga nije porazgovarao sa svojom ženom - dodala je ona.

foto: Profimedia

- Obavili smo to u klinici koju je odobrila Uprava za humanu oplodnju i embriologiju (HFEA - Human Fertilisation and Embryology Authority), a deo procesa bilo je i potpisivanje papira po kojima on nema nikakva zakonska prava ni obveze prema bebama - prisetila se.

Postupak je bio uspešan. Iako se nije nadala bliznakinjama, već jednom detetu, srećna je zbog toga. Nedavno je odlučila da se zahvali prijatelju i njegovoj supruzi na svemu.

- Izvela sam ih na večeru, da im zahvalim što su to učinili za mene i kako bismo proslavili što sam u trećem trimestru trudnoće. Ali, njegova supruga ostala je zbunjena nakon što sam spomenula razlog večere. Potom se jako naljutila i tražila objašnjenje: 'Zašto smo to krili od nje?'. Bila sam jednako šokirana kao i ona - rekla je.

foto: Profimedia

Sad su obe žene gledale u njega, a trudna prijateljica ga je pitala: 'Pa zar nisi rekao ženi za to?'.

- Pokušavao je da objasni i meni i njoj kako je mislio da to nije važno jer uopšte nema prava prema toj deci. Njegova supruga se zbog toga još više naljutila. Rekla mu je da joj nije nimalo prijatna činjenica što će njihov šestogodišnji sin imati sestre koje mu zapravo i nisu sestre - pojasnila je.

- Sad njegova supruga želi da se deo našeg dogovora promeni i da on ima pravo glasa vezano za bliznakinje. Uglavnom, nas troje smo se na kraju jako posvađali. Njegova supruga je čak postala sumnjičava i pitala je: 'Zašto bi mi on uopšte ponudio tako nešto?'. Cela situacija se zakomplikovala. Osećam se krivom iako znam da nisam kriva. Trebao je o tome najpre porazgovarati sa ženom - dodala je ona, prenosi "Daily Mail".

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA