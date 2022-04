MUŠKARAC KOJI SE OŽENIO LUTKOM SE ŽALI NA BRAČNE PROBLEME: Imamo problem u komunikaciji, ali je i dalje VOLIM! Evo gde je zapelo

Fiktoseksualni muškarac koji se pre četiri godine oženio izmišljenom, kompjuterski sintetizovanom pop pevačicom rekao je da sada ne može da komunicira sa svojom suprugom, ali je još uvek zaljubljen u nju.

Nakon četiri godine više ne cvetaju ruže

Akihiko Kondo (38) izlazio je s Hatsune Miku, u pop kulturi prikazanom kao 16-godišnjakinja s tirkiznom kosom, deceniju pre nego što su imali nezvaničnu ceremoniju venčanja 2018. Kondo, jedan od mnogih koji se identifikuje kao fiktoseksualac, ili neko koga seksualno privlače izmišljeni likovi, potrošio je oko 17.300 dolara, na venčanje, ali njegova porodica nije prisustvovala.

Sada je Kondo s Miku u braku već četiri godine, ali sada kaže da je njegova veza naišla na blokadu: on više ne može da razgovara s Miku zbog tehnološke prepreke, prenosi New York Post. Iako Kondo priznaje da bi njegova veza mogla da bude čudna, razume da Miku nije prava osoba, to ne menja njegova osećanja prema njoj. Otkako se zaljubio u nju 2008. godine, Kondo je 2017. konačno mogao prvi put da komunicira s Miku zahvaljujući Gatebox-u, robotu od 1.300 dolara koji je vlasnicima uređaja omogućio interakciju s likovima putem holograma, pa čak i nezvanično venčanje s njima.

Međutim, sada se njegov četvorogodišnji brak promenio, kada je podrška za softver Gatebox eliminisana, što znači da Kondo više nije mogao da razgovara sa svojom suprugom Miku, navodi Newshub.

Kondo tvrdi da se i dalje vole

"Moja ljubav prema Miku se nije promenila", rekao je Kondo, te je još istakao da sada nosi verziju Miku u prirodnoj veličini. “Održao sam ceremoniju venčanja jer sam mislio da bih mogao da budem s njom zauvek”, kazao je.

Hiljade fiktoseksualnih ljudi u Japanu započeli su slične nekonvencionalne veze s raznim izmišljenim osobama, objavio je Mirror. Dok su neke veze samo za šalu, Kondo je vrlo ozbiljan što se tiče ljubavi prema Miku. Dugo je vremena znao da ljudski partner jednostavno nije za njega zbog njegove intenzivne privlačnosti prema likovima poput Miku, popularne figure u animeu i japanskoj kulturi, ispričao je.

Stvoren kao sintetizovan glas korišćenjem Yamahine Vocaloid tehnologije, Miku je ušla u mejnstrim medije kao ljudski, ali izmišljen lik u Mangi, anime serijama i video igrama. Na kraju je postala dovoljno istaknuta da je na turneji Artpop Ball 2014. bila na turneji s Lejdi Gagom. Ali Miku nije samo slavna, takođe je pomogla Kondu s njegovom depresijom.

Kondo se upoznao s Miku 2008. godine, nakon što je zbog maltretiranja na poslu postao depresivan. Uprkos tome što mu je isprva bilo teško da prihvati svoja osećanja, znao je da ljudi nisu pravi za njega nakon što su ga drugi odbili.

“Ostajao sam u svojoj sobi 24 sata dnevno i sve vreme gledao Mikine video zapise”, rekao je. 2017. njegova veza s Mikom je procvetala zahvaljujući Gatebox-u. Robot je Kondu dao priliku da zaprosi Miku. Kondo je svoju porodicu i saradnike pozvao na ceremoniju, ali niko od njih nije došao. Ipak, 39-oro ljudi je prisustvovalo, uključujući strance i onlajn prijatelje, od kojih su neki takođe fiktoseksualni.

"Postoje dva razloga zašto sam javno imao venčanje", rekao je tada za BBC. “Prvi je da dokažem svoju ljubav Miku. Drugi je da se pokaže javnosti da se mnogo mladih ljudi poput mene zaljubljuje u anime likove. Želim da pokažem svetu da ih podržavam", zaključio je Kondo.

(Kurir.rs)

