NIJE SMELA DA NOSI FARMERKE, DA SE ŠMINKA, NI DA SE ZALJUBI: Prošla je kroz PAKAO KULTA, pobegla od kuće i sad ŽIVI punim plućima

- Spolja, moj život je delovao potpuno normalno. Međutim, kada biste znali šta se dešava u kući, jasno bi vam bilo da tu nema nikakve normalnosti. Počev od toga da nismo imali ni televizor, radio, pa čak ni knjige.

Tako svoju priču počinje Džesi Šeden (34), čija priča obilazi svet. Džesi je rođena kao najmlađe od osmoro dece u porodici i odmah po rođenju uvedena je u evanđeoski hrišćanski kult kome njena porodica pripada već generacijama.

Ovaj kult sledi stroga i konzervativna tumačenja Biblije i po svaku cenu izbegavaju susrete sa svima koji ne pripadaju njihovom kultu. Žene u javnosti ne smeju da nose pantalone, šminku ili nakit. Ne smeju ni da se šišaju. Sve što je "neozbiljno" je i zabranjeno, što znači i da proslave rođendana i praznika otpadaju. Otpada čak i posedovanje kućnih ljubimaca. Živi se samo prema veri.

- Život mi je bio struktuisan oko crkve. Od četiri ujutro, kada se budim i odlazim u crkvu, pa u toku celog dana. Muški članovi porodice vodili su mali posao. Družili smo se samo sa pripadnicima naše vere - priča ova mlada žena, dodajući da je takav život, koliko dosadan, toliko i lagan jer nikada nema nikakve brige. Sve je već određeno. Ona je, međutim, bila nesrećna. Između ostalog, strahovala je i od pakla kojim su je plašili.

Naravno, razgovori o suprotnom polu nisu dolazili u obzir. Tako je ona postala zbunjena tinejdžerka koja nije znala ništa o životu van njene zajednice, kao i laka meta za predatore. Recimo, za starijeg muškarca u šezdesetim godinama, radnika u lokalnoj prodavnici.

- Viđao me je kad bi me mama poslala po namirnice i počeo je da mi posvećuje puno pažnje. Nije prošlo dugo, a zaljubila sam se. Krišom smo se viđali, a on me je seksualno zlostavljao. Nakon par meseci takvog života sam se poverila sestri, koja je sve rekla roditeljima. Oni su optužili mene, a onda pozvali i sveštenike koji su me terali da "priznam sve" kako bih se iskupila. Nakon toga, bila sam pod strogim nadzorom - kaže Džesi koja je sa 17 godina počela da radi u očevom skladištu, gde je 2004. godine upoznala poštara Bena (42). Krišom su se sastajali i smišljali planove za budućnost.

To je trajalo četiri godine, dok nisu bili razotkriveni. Roditelji su je naterali da se pismom oprosti od Bena. Džesi je tada već znala da ne želi da živi takav život, pa makar to značilo da će biti izopštena iz porodice.

- Probali su da me nateraju da se udam za muškarca iz našeg kulta u Australiji, ali kako ne mogu da nas teraju na dogovorene brakove, uspela sam da se oduprem - priča ona.

Potom, 2016. godine je njenoj mami dijagnostikovan rak debelog creva. Džes kaže da je tada shvatila koliko je život kratak.

- Prvi put sam tada jasno sagledala svoj život i uplašila sam se. Shvatila sam da imam samo dve opcije - samoubistvo illi da napustim kult. Mesecima je trajao moj beg - kaže ona.

Imala je ušteđevinu kojom je kupila novi telefon i krišom je položila depozit za iznajmljivanje obližnje kuće. Sve je bilo spremno, a onda je 2017. godine njenom tati stigla potvrda da je primljena na radno mesto na koje se krišom prijavila. Tada je morala da prizna sve.

- Iz crkve su pokušali da me prisile da ostanem, mama me je na kolenima preklinjala da ne idem, ali znala sam da moram da ostanem jaka i da odem. Živela sam od svoje ušteđevine i dve godine provela učeći o normalnom svetu - kaže ona.

Imala je 31 godinu kada je prvi put obukla farmerke, našminkala se i ošišala kosu.

Sa porodicom je ostala u kontaktu. Mama joj je umrla 2018. godine, što ju je slomilo.

- I dalje imam problema sa sklapanjem veza i prijateljstava. Početkom 2019. godine sam na Fejsbuku upoznala Daija (63), penzionisanog građevinskog radnika kome sam ispričala sve o sebi i koji mi je pružio neverovatnu podršku. Uskoro smo se verili - kaže ona.

Džesi je sada motivaciona govornica i savetnica, a napisala je i autobiografiju. Decu, kaže, ne planira. Želi da život posveti misiji da pomogne svim ljudima koji se osećaju zarobljenima u svojim životima.

