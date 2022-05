PRVI PUT IMALA S*KS SA MOMKOM, A ON JE GADNO POVREDIO REČIMA! Uputio joj je komentar, pa CEO SVET BRUJI: Ne želi više da ga gleda!

Anonimnu Britanku razbesneo je muškarac sa kojim je izlazila samo nekoliko nedelja, komentarima i savetima koje joj je dao nakon što joj je pružio oralni seks.

Njen novi ljubavnik joj je dao vrlo iskren komentar nakon što su bili intimni, a ona je potom otišla na britanski roditeljski forum Mumsnet da pita da li je u pravu jer se naljutila. Muškarac joj je rekao da „ima jak ukus“ tokom oralnog seksa i savetovao joj da pije više vode. Nije bila impresionirana njegovim „zdravstvenim savetima“ i ne želi da ga ponovo vidi, a njenu priču pratili komentatori na forumu.

foto: Shutterstock

Neki smatraju pozitivnim što je on tako otvoren i iskren, a ona preosetljiva. Međutim, drugi smatraju da je komentar alarmantan i podržavaju njenu odluku da ga više ne vidi.

- Viđam se sa svojim dečkom poslednjih nedelja, oboje smo u ranim 30-im. Deluje kao fin momak, i stvari su išle odlično. Sinoć smo prvi put spavali zajedno, bilo je sjajno, bio je veoma velikodušan u krevetu, ali stvari su krenule naopako nakon što je imao oralni seks i rekao mi je da misli da treba da pijem više vode jer mi je vagina 'prejak' - ona objasnio. Povredilo ju je, iako je sigurna da nije hteo da je uvredi i, priznaje, možda je previše osetljiva, ali ne razume zašto bi to neko rekao kada je opšte poznato da su žene paranoične zbog toga kako izgledaju ili mirišu 'dole. “, piše Dejli mejl:

– On nije ginekolog, pa mi njegovi zdravstveni saveti ništa ne znače. Video je da me uznemirava i pokušao je da se povuče. Ali to mi je bilo jako uznemirujuće.

- Da li ste primetili da mirišete prilično jako? Može li biti u pravu? - upitao je jedan čovek. Nekima je delovalo kao da se i on malo postidio, pa joj sugerišu da poštuje ono što joj je rekao i da nije čekao da ga pita zašto više ne želi da bude intiman sa njom.

- Zašto to shvataš kao lošu stvar? - pitao je neko drugi.

foto: Shutterstock

Jedan komentator, koji je bivši zdravstveni radnik, odgovorio je da je i sam savetovao partnera koji ima neprijatan miris da ode kod lekara opšte prakse i proveri funkciju bubrega.

- Mislim da biste bili ludi da ga ikada više vidite - napisao je jedan, dok ga je neko opisao kao 'bezobraznog idiota'.

- Trebalo bi da veruješ svojim instinktima sto posto. Postidilo vas je kada ste možda bili u ranjivom položaju nakon prvog seksa. Ne morate da radite ništa što ne želite. Ništa mu ne duguješ – komentarisali su.

(Kurir.rs)

