GODINAMA UVLAČILA STOMAK, PA SADA ZARADILA OPASAN POREMEĆAJ! Htela da izgleda mršavije, a sada joj ovo ruži telo: Pazite se!

Tiktokerka je tvrdila da je na mišićima dobila ožiljačno tkivo od uvlačenja stomaka u pokušaju da izgleda mršavije nakon što su joj majka i baka rekle da je bila prevelika kao dete.

Niki Garza (27) iz Atlante, Džordžija, otkrila je da pati od stanja koje se zove sindrom peščanog sata, za koje je rekla da se razvilo nakon što je provela godine pokušavajući da izgleda mršavije.

Prema Niki, stalno uvlačenje stomaka od malih nogu stvorilo je ožiljke na njenim mišićima i promenilo izgled njenog tela. Influenserka, koja ima više od milion pratilaca na TikTok-u, govorila je o tome u nedavnom video snimku koji je brzo postao viralan, dobivši više od šest miliona pregleda otkako je objavljen u martu.

- Ovo ovde, ovo ispod grudi, ovo se zove sindrom uvlačenja stomaka ili sindrom peščanog sata i to je zato što sam kada sam bila mlađa uvlačila stomak. Ovo je ožiljačno tkivo - rekla je Niki.

Oštre oblasti mesa vise iznad njenog stomaka i ispod grudi. Zvezda društvenih medija je objasnila da ovo stanje takođe može uticati na bešiku, što otežava mokrenje.

- Takođe, ako ste mnogo uvlačili stomak i malo zveckate kada kašljete ili kijate, a niste se porodili - nastavila je:

- To je posledica postupaka moje majke i bake. Baka mi je rekla da se uvučem kada sam imala osam godina i nikad više nisam udobno disala.

Prema "MedicineNet.com", sindrom peščanog sata je "poremećaj" u kojem ljudi redovno uvlače stomak.

- Dolazi do aktivacije gornjih trbušnih mišića zbog povlačenja dijafragme u suprotnom smeru što naduvava pluća - piše na sajtu.

Ovo navodno može dovesti do manjeg struka, prevrnutog pupka i horizontalnog nabora preko pupka. Ovo je zbog mišićne neravnoteže, objašnjava sajt, što ostavlja gornje mišiće „u stalnoj izgradnji“.

Takođe, dovodi do opuštanja mišića donjeg dela leđa i abdomena i povlačenje stomaka „u pravcu nagore“. Ako se ne leči, može izazvati bol u donjem delu leđa i vratu, kao i refluks kiseline. Lečenje uključuje fizioterapiju.

Dok je za NevIork Post govorila o svom viralnom videu, Niki se prisetila da je pomislila: „Čekaj malo, to izgleda stvarno poznato“, kada je prvi put čula za stanje.

- Naravno da sam duboko zaronila u Gugl gde sam otkrila da se to zove sindrom peščanog sata ili hvatanje stomaka - rekla je ona izdanju:

- To je zaista bezveze da je nešto što je bilo tako malo u mom mozgu u detinjstvu, znate, to što su mi majka i baka stalno govorile da uvlačim stomak ceo život – dovelo je do toga da ovo sada imam na telu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:19 AKO RUSIJA OSVOJI OVO, STAVLJA NOŽ POD STOMAK NATO PAKTA? Ovo je ključna tačka u Ukrajini, a JEDNA ZEMLJA POSEBNO DRHTI