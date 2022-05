NE VOLIM TUŠIRANJE I ZATO SE KUPAM SAMO JEDNOM NEDELJNO: Devojka ŠOKIRALA izjavom! Ovako se pravdala o lošem održavanju higijene

Tuširanje je deo svakodnevne rutine, ali jedna žena je na TikToku otkrila je da ne voli da se kupa i da se te navike odrekla još u srednjoj školi. Kako piše "The Sun", rekla je da joj je ceo taj proces previše naporan.

Devojka koja se zove Reina, pojasnila je da ne misli na to koliko često pere kosu, već samo na tuširanje tela. Prvo objašnjenje koje je rekla bilo je da joj se to jednostavno ne sviđa, a zatim je iznela dodatne razloge. - Od zagrejavanja vode, do ulaska pod tuš, do obavljanja svih potrebnih stvari, pa zatim izlazak iz tuša, sušenje, čekanje da se kosa osuši, jednostavno je previše toga i oduzima dosta vremena. Tuširam se jednom nedeljno i to mi je sasvim dovoljno - objasnila je Reina u videu.

Njen sledeći razlog zbog kojeg izbegava tuširanje bio je taj što mrzi osećaj mokre kose. Rekla je da ne može da koristi fen za kosu i da mrzi njegov zvuk, a ima i problema sa sluhom.

Tvrdi i da su joj se ekcemi, suvo vlasište i uopšte problemi sa suvom kožom, poboljšali otkako je počela da primenjuje tuširanje jednom u sedam dana.

Njen zadnji razlog bio je ušteda vode, odnosno objasnila je kako ne voli bespotrebno da troši vodu, ali ni proizvode za tuširanje. Korisnici TikToka odmah su počeli da komentarišu njen video, a mnogi su bili zgroženi ovakvim higijenskim navikama.

- Nega o sebi i čišćenje nikada nisu gubljenje vremena, to je nešto što morate i što biste trebali da radite - napisao je jedan korisnik.

- Ovo mora biti neka šala. Nije iznela nijedan valjani razlog - komentarisala je jedna korisnica, a druga je oštro dodala - Očito je da nema partnera, ne znam ko bi to trpeo.

(Kurir.rs/Večernji list)

Bonus video:

01:57 STOMATOLOG O UTICAJU MASKE NA ZDRAVLJE ZUBA: Pogoršana oralna higijena, LJUDI NAM DOLAZE SA OTOCIMA I APCESIMA