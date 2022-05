KAŽU DA JE ĐAVO I LUCIFER! ISTETOVIRAO CELO TELO: Ne KAJE SE zbog tetovaža, a evo šta njegova devojka misli o svemu! (FOTO)

Neki kažu da izgledam kao ubica, đavo, Lucifer, a nazivaju me čak i ludim. Međutim, mnogim fanovima se sviđaju moje tetovaže i jedva čekaju da vide novu.

Nastaviću dalje sa tim, svidelo se to nekima ili ne, rekao je.

Predstavlja se kao Remi i živi je dokaz da ljudi itekako mogu postati zavisni od tetovaža. On je njima prekrio gotovo celo telo pa čak i beonjače.

Nije otkrio koliko je novca potrošio niti koliko vremena je proveo na tetoviranju, ali zato bez imalo zadrške pokazuje svoje istetovirano telo na Instagramu, a tamo ima preko 160.000 pratilaca.

Mnogi ga tamo poštuju i nazivaju "carem" pa čak i njegova partnerika Sara kojoj je on predivan.

Remi uživa u pažnji i ne zamara se, kaže, negativnim komentarima.

- Neki kažu da izgledam kao ubica, Lucifer, a nazivaju me čak i ludim. Ali mnogim fanovima se sviđaju moje tetovaže i jedva čekaju da vide novu. Nastaviću dalje sa tim, svidelo se to nekima ili ne - prokomentarisao je, a prenosi The Sun.

