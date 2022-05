EVO ŠTA MUŠKARCI MORAJU DA RADE PRE SNIMANJA: Glumac iz FILMOVA ZA ODRASLE otkriva JEZIVU ISTINU sa kojom se susreću na setu!

Porno glumac i reditelj pod umetničkim imenom Logan Ksander otkrio je šta se sve krije iza kulisa snimanja filmova za odrasle. On je objasnio da muškarci koji se bave ovim poslom, koriste opasne metode kako bi izdržali višesatna snimanja.

Kako kaže, korišćenje injekcija za erekciju je vrlo česta pojava, kao i erektilna disfunkcija. Zbog toga glumci vrlo često mogu posegnuti za ekstremnim sredstvima kako bi se izborili sa tim problemom.

Gostujući u jednom podkastu, Logan je upozorio muškarce koji žele da se bave ovim poslom, da ne budu previše sigurni u sebe prilikom snimanja prvog seta. Kako kaže, i sam je koristio injekcije za polni organ, a sa istim problemom suočile su se i brojne njegove kolege.

Naglasio je da su oni za koje je video da "propadaju", što znači da nisu bili u stanju da održe erekciju, bili upravo oni koji su potcenili rad u pornografiji. Osim toga, Logan je objasnio da neuspeh takođe može imati teške posledice za sve koji su uključeni u produkciju.

"Kada se to dogodi, niko ne prima platu, niko ne zarađuje, a mi smo to celo vreme izgubili, tako da im možete dati samo nekoliko prilika", rekao je on i istakao da strah od neuspeha često dovodi do toga da muške porno zvezde pribegavaju stimulansima kako bi se uverile da su dobre za odlazak na snimanje.

"Iskreno, nisam video nikoga u poslu ko to ne koristi. Svi glumci koriste injekciju koja se ubrizgava direktno u polni organ", kaže glumac koji upozorava da to može imati ozbiljne posledice.

"Morate znati svoju dozu. Mislim da sam prilično dobro shvatio svoje telo. Ne želim da se zezam sa tim stvarima, ali nisam imao nikakvih problema i neću preterivati. U početku je bilo jedno snimanje na kojem mi se nije dizao i stalno sam snimao sve više i više. To nije za zezanje", rekao je on.

(Kurir.rs/Mondo)

